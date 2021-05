Fête des mères : à Yahoué les hommes et les enfants en cuisine, pendant que les mamans profitent

La fête des mères a été l’occasion pour de nombreuses familles de se retrouver ce dimanche, et de partager un bon repas. Chez la famille Wadrobert et Inea à Yahoué, les hommes cuisinaient, pendant que les femmes ont profité d'un moment de détente.

Brigitte Whaap et Carawiane Carawiane (AM) •

Roti de veau, ignames au lait de coco et curry de crabes… ce dimanche, les hommes et les enfants ont donné de leur personne, pour concocter un menu sur-mesure aux mamans de la famille Wadrobert. Certains préparaient le sashimi de thon, pendant que d’autres s’occupaient du poisson pour le four. Dans cette famille, les trois hommes, deux frères et un beau-frère, ont préparé le repas pour l’occasion.

"Être maman, c'est une grande responsabilité"

Des hommes qui, même s’ils ne cuisinent pas tous les jours, ont l’habitude d’aider et de préparer les repas, surtout pour les grandes occasions.

De leur côté, les mamans de la famille, sont allées prendre un brunch dans un hôtel de la ville, pendant que les hommes et les enfants, s’affairaient en cuisine. L’occasion de se faire belle spécialement pour cette journée, qui leur est dédiée. "Être maman, c’est une grande responsabilité", lance Augustine Inea. "Avec l’éducation à la maison, nos enfants nous représentent nous mamans, sans oublier les papas".

Les hommes ne sont pas les seuls à avoir pensé à la fête des mères, les enfants ont aussi témoigné de leur amour, chacun à sa façon.

Le reportage de Brigitte Whaap et Carawiane Carawiane :