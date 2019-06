Des activités nautiques suspendues face au risque "requin"

© Cédrick Wakahugnème

Quid des activités nautiques ?

Après l’attaque dont a été victime il y a 10 jours le petit Anthony baie de l’Orphelinat, les responsables des sports nautiques de Nouméa attendent aujourd’hui des actes forts des autorités.A Koné les classes de mer sont annulées à Foué. A Nouméa les ligues et clubs de sports nautiques suspendent leurs activités.Des cours de Va'a se déroulent habituellement en baie de l'orphelinat et dans la petite rade.C'est d'ailleurs du côté de Nouville, aux abords du quai FED, ce mercredi, qu'au moins trois requins ont été aperçus. Selon des témoins, ces squales seraient des "habitués".La ligue de Va’a basée baie de la Moselle a décidé de suspendre temporairement ses activités destinés aux débutants.Richard Drouet , président de la ligue calédonienne de Va'a.Dans cette même baie de la Moselle, la ligue calédonienne de Surf a, elle aussi, suspendu ses activités de Stand up Paddle par principe de précaution. Son président Eric Morat n’est pas pour l’euthanasie des requins bouledogue.Il recommande la méthode australienne.De son côté la marine nationale aurait également pris la décision de cesser temporairement tous ses exercices d’opérations commandos en baie de l’orphelinat. Même les plages de Nouméa ont accusé une baisse de leur fréquentation depuis le grave accident du petit Anthony.