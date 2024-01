Air New Zealand, nommée compagnie la plus sûre du monde

Air New Zealand détrône Qantas au classement des compagnies aériennes les plus sûres du monde en 2023. La compagnie néo-zélandaise se distingue parmi 385 transporteurs évalués par le prestigieux site Airline Ratings.

Valentin Deleforterie (Julien Mazzoni) •

Si vous avez prévu de voyager cette année, voici une statistique qui pourrait vous intéresser. La compagnie Air New Zealand vient d’être nommée compagnie aérienne la plus sûre au monde en 2023. Ce classement est effectué à partir d'évaluations réalisées par le site spécialisée Airline Ratings, qui publie chaque année son classement en termes de sécurité pour les passagers.

Nombreux critères

Ce classement est basé sur de nombreux critères. Le site Internet prend par exemple en compte les incidents sérieux, les accidents mortels sur les dix dernières années, ou encore des témoignages de pilotes, de dirigeants et de techniciens aéronautiques. Au total, 385 compagnies ont été notées pour l'occasion, et c'est bien Air New Zealand Zélande qui tire le mieux son épingle du jeu.

Conditions météo difficiles

La compagnie aérienne de nos voisins s'empare cette année de la première place occupée jusqu'à présent par un autre poids lourd de la région, l'australien Qantas. Elle opère dans des conditions météorologiques difficiles, mettant à l'épreuve les compétences des pilotes lors d'approches délicates aux aéroports de Wellington et de Queenstown.

Une consécration

C'est donc une consécration pour l'entreprise néo-zélandaise, qui communique régulièrement sur son niveau d'exigence en termes de sécurité. La compagnie n'a connu qu'un accident majeur sur ses long-courriers commerciaux, celui du mont Erebus, qui avait causé la mort de 257 personnes en 1979.