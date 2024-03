Appel aux dons pour une mission médicale et humanitaire au Vanuatu

Des professionnelles de santé s’envolent en avril prochain pour l’île d’Ambrym au Vanuatu afin d’offrir à sa population de quoi se soigner. Une mission itinérante à l’initiative de l’association Pacific soins. Elle lance un appel aux dons.

Elles sont sept femmes mobilisées pour cette mission médicale et humanitaire qui se tiendra du 17 au 27 avril au Vanuatu. Deux médecins généralistes, deux infirmières, deux opticiennes et une ophtalmologue, qui vont apporter leur aide à la population de l’île d’Ambrym.

Consultations et dépistages

Réunies au sein de l’association Pacific soins, elles comptent dispenser des soins et distribuer médicaments et autres matériels.

" On va proposer des consultations médicales. Et on part avec des lunettes, des médicaments antalgiques, antibiotiques, de quoi faire des soins de plaies, des choses comme ça" explique le Dr Anaïs Meffre. " C’est une mission itinérante. On part avec nos tentes, et on va marcher de village en village pour proposer des consultations et des dépistages de troubles de la vision".

Appel aux dons

Et pour cette mission, les professionnelles de santé font appel à la générosité des Calédoniens. Des dons en argent pour financer le fret (une cagnotte est en ligne) mais aussi des dons de matériel. Des pansements, des compresses, des médicaments, et même vos anciennes paires de lunettes. Elles pourraient faire le bonheur des habitants d’Ambrym.

" Si vous avez des lunettes que vous n’utilisez plus, qui sont en bon état, on les récupère et on va calculer la correction à l’aide de machines. Et ensuite, sur place, on va pouvoir donner à la personne la lunette qui va être le plus adaptée à ses troubles de vision".

Si vous souhaitez participer, retrouvez toutes les informations et les différents points de collectes sur la page Facebook "Pacific Soins".