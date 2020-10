Assises : l'affaire Maureen jugée en appel

Marcel Pimé, condamné en juillet dernier à 20 ans de réclusion pour avoir battu à mort sa compagne Maureen, est aujourd'hui jugé en appel aux assises. Un appel sur le quantum, c'est à dire uniquement sur la durée de la peine. Une première en Calédonie.



Alix Madec (MP) •

La personnalité de Marcel Pimé examinée à la loupe

Des témoignages édifiants

Condamné à 20 ans de réclusion criminelle

C'est l'accusé lui-même qui a fait appel. Une séance qui a débuté avec un rapide retour sur les faits et sur l'autopsie du corps de Maureen, retrouvée sans vie au domicile de son conjoint Marcel Pimé, le 12 février 2019 à Houailou.C'est sous les coups de cet homme, que Maureen 28 ans, a perdu la vie. A l'audience, l'accusé de 38 ans est décrit par son entourage comme quelqu'un de, polygame et dangereux. Même son petit frère assurait leQuatre témoins doivent se présenter à la barre. C'est une collègue et amie de Maureen qui est la première à témoigner, son récit est saisissant. Elle raconte l'horreur qu'a vécue la jeune femme : séquestration, violences physiques, humiliations. Marcel Pimé aurait mêmeDes épisodes difficiles à entendre par la famille de la victime, présente en nombre dans la salle.Les témoignages continuent cet après-midi, les jurés vont également s'arrêter sur l'analyse des experts qui viendront les éclairer sur la personnalité et l'état psychiatrique de Marcel Pimé.

Pour rappel, Marcel Pimé a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, le 7 juillet dernier. Le verdict devrait être rendu en fin de journée.