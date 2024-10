Au deuxième jour de la mission du Forum des îles du Pacifique, les "ministres sont là pour nous accompagner" précise Veylma Falaeo

La mission du Forum des îles du Pacifique a débuté, dimanche 27 octobre. Des premiers entretiens ont eu lieu avec les élus du Sénat coutumier et avec la présidente du Congrès, Veylma Falaeo. Elle revient sur cette rencontre au micro de NC la 1ère. Des discussions sont prévues avec les soignants et les acteurs du monde économique ce lundi 28 octobre.

Dès leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, les ministres des Tonga, des Fidji, des îles Salomon et des îles Cook se sont rendus, dimanche, au Médipôle puis dans l'ancienne zone commerciale de Kenu-In à Dumbéa, afin de constater l'ampleur des dégâts. La délégation des chefs du gouvernement du Forum des îles du Pacifique a ensuite été reçue au haut-commissariat pour un entretien avec Louis le Franc, le haut-commissaire et l'ambassadrice de la France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan.

Des échanges à huis clos

À la suite de ces échanges, les dirigeants du Pacifique sont partis au Sénat coutumier, où après la traditionnelle coutume d'accueil, ils ont dialogué à huis clos avec les sénateurs pendant environ une heure. Eloi Gowe, président du Sénat coutumier, a saisi cette opportunité pour rappeler le rôle de l'État dans la crise que traverse le pays. Un nouveau dispositif de négociations, doit, selon lui, être mis en place avec la présidence plus affirmée du Sénat coutumier aux côtés des partis indépendantistes. Dans l'attente, les sénateurs laissent un appel à la communauté internationale pour un soutien et une expertise à la relance économique ainsi qu'à la reconstruction du territoire.

La dernière étape de cette première journée de visite officielle était au Congrès pour un entretien d'une heure avec les ministres des Tonga, des Fidji, des îles Salomon et des îles Cook et la présidente de l'institution Veylma Falaeo.

Des ministres "très attentifs"

Elle revient sur cette rencontre, au micro de NC la 1ère, ce lundi 28 octobre. Les sujets politiques et financiers de la Nouvelle-Calédonie ont été abordés. "Les ministres ont été très attentifs notamment à tout ce qu'il s'est passé depuis le 13 mai et la gestion de la crise. Ils l'ont rappelé, ils ne sont pas là pour nous dire ce que nous devons faire mais voir comment ils peuvent nous accompagner".

Aujourd'hui, les dirigeants du Pacifique poursuivent les échanges avec les membres du gouvernement et les présidents des provinces Sud et Îles. S'en suivront dans la journée des discussions avec les acteurs économiques et les soignants. Un déjeuner avec des jeunes est également au programme. Cette mission d'information prendra fin mardi 29 octobre mais les conclusions sont attendues dans plusieurs mois.