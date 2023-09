Australie : un homme meurt en mer après un choc contre une baleine

Un homme de 61 ans a perdu la vie ce samedi matin dans la région de Sydney, en Australie. Il était à bord d'un bateau quand celui-ci a été percuté par une baleine. Une autre personne a été blessée dans l'accident, mais ses jours ne sont pas en danger.

AFP (MRB) •

Une baleine a heurté un bateau au large des côtes de l'est de l'Australie samedi matin, provoquant la mort d'un homme et en blessant un autre. Les deux hommes se trouvaient à bord de leur bateau à moteur lorsqu'il a été heurté et s'est retourné en début de matinée dans les eaux de La Perouse, à 14 kilomètres au sud-est de Sydney, a indiqué la police.

Des personnes à bord d'un second bateau ont donné l'alerte après avoir vu l'engin de 4,8 mètres de long inoccupé et tournant en rond, a indiqué la police.

Le skipper dans un état stable

Un homme de 61 ans a été sorti de l'eau inconscient et est décédé sur place. Le skipper de 53 ans a reçu des soins sur place, avant d'être transporté à l'hôpital où il se trouve dans un état stable. La baleine s'est approchée du petit bateau runabout et l'a peut-être percuté, a déclaré une responsable de la police de l'eau Siobhan Munro sur la chaîne publique ABC, évoquant un "accident tragique".

L'accident mortel a eu lieu a quelques kilomètres de Sydney. • ©Google Maps

Accident fréquent

Les baleines à bosse et les baleines franches australes peuvent être observées le long de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud chaque année. Elles se dirigent vers le nord, vers des zones de reproduction plus chaudes, pendant les mois d'hiver australiens, et reviennent vers le sud entre septembre et novembre."En ce moment, il y a beaucoup de baleines en mer et il y a beaucoup d'exemples de baleines qui approchent des bateaux", a-t-elle ajouté.

Cet accident survient moins de deux semaines après qu'une baleine à bosse de quatre mètres a été frappée à la tête par l'hélice d'un bateau au large des côtes de l'Australie occidentale.