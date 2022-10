Avenir institutionnel : les dates des rencontres avec l'État sont enfin confirmées

Les dates des rencontres des représentants politiques calédoniens avec l’État sont fixées. La Première ministre, Elisabeth Borne a invité les Calédoniens à Paris, à partir du 27 octobre, pour des rencontres bilatérales et pour la convention des partenaires.

Stéphanie Chenais (Sophie Boltz) •

Direction Paris pour les représentants politiques. La première ministre, Elisabeth Borne, a convié les Calédoniens à la fin du mois, à partir du 27 octobre. Il y aura deux temps forts. Pour commencer, des rencontres bilatérales entre Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer et chacun des deux blocs : indépendantiste et non indépendantiste. Des rencontres qui auront lieu le jeudi 27 octobre à Paris. Quant à la convention des partenaires, le nouveau format héritier du comité des signataires, elle se tiendra le lendemain, le vendredi 28 octobre. Ce rendez-vous sera présidé par la Première ministre elle-même.

Si les représentants du Non à l’indépendance ont déjà confirmé leur déplacement. Les indépendantistes doivent encore se prononcer jeudi lors du bureau élargi du FLNKS à Poindimié.

Première rencontre à Paris depuis le 3e référendum

Il s'agit de la première rencontre à Paris depuis le troisième référendum, qui est aussi le résultat des nombreuses discussions menées par Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-Mer, lors de sa récente visite chez nous. Il a participé à pas moins de 33 réunions en quatre jours en septembre. Son objectif était de "renouer les fils du dialogue" et il a fallu attendre le dernier jour pour être fixé.

Le jeudi 15 septembre, Jean-François Carenco a annoncé dans le journal de NC la 1ère la tenue d'un "comité des partenaires" courant octobre, en bilatérales avec chacune des parties d'abord, puis en trilatérales, donc entre les trois partenaires. Reste maintenant à savoir ce qu’il ressortira de ces rencontres. Des entretiens à Paris très attendus pour certains, questionnés par d’autres. Objectif : faire sortir la Nouvelle-Calédonie de l’impasse.

À noter que pour ce nouveau format, des acteurs de la société civile sont invités. Ils représentent les secteurs du commerce, de la vie économique et de l'agriculture. Une première.