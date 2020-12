Baccalauréat : 2430 lycéens reçus au premier tour

Stéphanie Chenais, Ondine Moyatea avec Lizzie Carboni •

Grand jour pour les lycéens calédoniens qui ont découvert ce jeudi, les résultats du baccalauréat général et technologique. Devant les grilles du lycée Lapérouse à 14h, l'excitation était bien présente. Des centaines de jeunes attendaient, derrière les barrières... impatients de connaître le verdict. C’est une émotion qu’on n’oublie jamais complètement...explosion de joie pour certains, grosse surprise pour d’autres.

"En partant ce matin de la maison, j'étais sûr que je ne pouvais pas l'avoir, c'était pas possible parce que je ne suis pas un élève aux capacités extrêmement poussées et là c'est fabuleux ! Bac S, mention très bien !" lâche Pierre, submergé par la joie.

Aujourd'hui ça a été une grande surprise pour moi car je me suis réorienté déjà cette année, j'étais en L l'année dernière. Je ne pensais pas avoir la mention assez bien mais finalement je l'ai eu, je suis trop content Christopher, bachelier

Mentions en hausse pour le cru 2020

Le nombre de bacheliers avec mention est en augmentation quel que soit la mention. "Je suis en gestion finances en SMG et on est soulagés de l'avoir eu avec la mention. Je n'étais pas du tout sûre de l'avoir et après quand j'ai vu le panneau d'affichage, j'étais vraiment soulagée. Il y a 22 mentions dans la classe" confie une jeune fille.

Cette année, il y a eu 1269 mentions; un chiffre en nette hausse. La part des admis avec mention s'élève à 52,2% parmi les reçus, 1,1 point de plus par rapport à 2019. Elle atteint 65% dans la voie générale, 46,3% dans la voie technologique et 43,4% dans la voie professionnelle. Et une pépite cette année avec une élève en terminale S qui a eu la mention très bien... avec 20/20.

Une année difficile qui se termine bien

©Ondine Moyatea

La période des examens est loin d'être un long fleuve tranquille pour tout le monde et en particulier pour tous les jeunes scolarisés et les équipes enseignantes, notamment avec le covid-19. Mais le vice-rectorat se félicite de finir l'année en beauté, malgré les hauts et les bas. "C'est une année qui a connu des moments de perturbations mais on peut considérer qu'à l'arrivée, ça a permis aux élèves de connaître une scolarité pratiquement normale et qui se conclut par des résultats aux examens qui sont très satisfaisants" confie Erick Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.

Une des plus belles progressions : le bac technologique avec 12 points de plus que 2019.

Les résultats du bac qui ne sont pas définitifs, 710 élèves partent à l'oral de rattrapage. Les épreuves se dérouleront lundi prochain.

Retrouvez le reportage de Stéphanie Chenais et Ondine Moyatea au JT de 19h30.