Baisse du prix des carburants : une belle surprise à la pompe pour les automobilistes calédoniens

Les prix à la pompe sont en nette diminution ce vendredi 1er novembre, dans les stations-essence calédoniennes. Une tendance devenue rare sur les deux dernières années ... Au point de surprendre (agréablement) les clients des stations.

D'ordinaire motif d'insatisfaction pour les automobilistes calédoniens, la traditionnelle modification des prix à la pompe du début de mois tourne cette fois-ci en faveur des consommateurs. Ce 1er novembre, le sans-plomb passe à 157,2 francs/litre (-8,6 francs par rapport à octobre). Même tendance pour le gazole, désormais affiché à 137,2 francs/litre (-7,4 francs par rapport à octobre).

Et si les tarifs restent largement plus élevés qu'avant l'envolée des cours en 2021, les Calédoniens peuvent tout de même se réjouir d'une donnée : l'essence et le gazole n'avaient pas été aussi accessibles depuis février 2022 sur le Caillou.

Cliquez ici pour retrouver l'évolution des prix mois par mois.

Sourires à la pompe

Une belle surprise ce vendredi pour les clients des stations-essence. "Je ne savais pas, c'est bien au vu de la crise actuelle, ça nous avantage", sourit un usager de la route. "En tant que professionnel, ça m'aide un peu. Cela va avoir un impact sur le mois", ajoute un chauffeur privé venu faire le plein. D'autres conducteurs saluent la baisse, mais tempèrent leur enthousiasme. "Il faudrait savoir combien de temps ça va durer, parce que la révision des tarifs c'est tous les mois", souligne l'un d'entre eux.

La baisse des tarifs, une bonne nouvelle notamment pour les jeunes actifs. "Ca fait plaisir parce que nous n'avons pas beaucoup de sous, on est obligé de se cotiser tous ensemble. Il faudrait encore un peu baisser les tarifs", suggère un jeune conducteur, en sortie avec des amis. "On avait diminué les déplacements à cause des prix jusqu'à présent. La baisse va peut-être nous permettre de sortir plus, ça fait du bien au porte-feuille", conclut une autre jeune automobiliste.

Retrouvez ci-dessous quelques réactions recueillies par Caroline Antic-Martin et Claude Lindor :