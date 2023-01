Baromètre santé 2022 : les chiffres clés du cannabis et autres drogues en Calédonie

Suite de notre série consacrée au dernier baromètre santé adultes de l’Agence sanitaire et sociale. Ce cinquième volet se penche sur la consommation de cannabis et des autres drogues illicites consommées en Nouvelle-Calédonie.

Coralie Cochin •

C'est de loin le psychotrope illicite le plus consommé sur le Caillou. Du fait de sa forte concentration en THC (tétrahydrocannabinol), le cannabis cultivé localement est "beaucoup plus nocif", signale l’Agence sanitaire et sociale sur son site Internet.

Mais les Calédoniens sont-ils pour autant de gros fumeurs de marijuana ? Et quelle est la part des autres drogues ? Voici quelques éléments de réponse, que révèle le baromètre santé réalisé auprès des 18-64 ans en 2021 et 2022.

Près de trois Calédoniens sur cinq ont déjà fumé du cannabis

Sur les quelque 3 500 adultes interrogés, ils sont 59 % à déclarer avoir déjà fumé du cannabis au cours de leur vie. Les hommes sont plus nombreux à en avoir fait l’expérience (67 %) que les femmes (un peu moins de 51 %). C’est aux Loyauté que les adultes sont les moins nombreux à avoir déjà fumé du cannabis (51 %), suivis de la province Sud (59 %) et de la province Nord (62 %).

Le nombre de personnes ayant déjà testé le cannabis est en augmentation depuis 2010. Il est passé de 55 % à 59 % en douze ans. Cette hausse concerne surtout les femmes (+ 7 points depuis 2010), la province Iles (+ 6 points depuis 2010), et la province Nord (+ 10 points depuis 2010).

Les Calédoniens expérimentent aussi beaucoup plus le cannabis qu’en Métropole : 59 % des adultes donc, contre 46 % dans l’Hexagone.





Un homme sur cinq en a consommé au cours du mois

Ils sont 15 % de Calédoniens à déclarer avoir fumé du cannabis au cours des trente derniers jours. Les hommes sont deux fois plus nombreux à en avoir consommé récemment (20 %) que les femmes (10 %).

On constate aussi des disparités par province. Ces fumeurs récents sont plus nombreux dans le Nord (23 %) que dans les Iles (15 %) ou le Sud (13 %). Relevons aussi que cette consommation récente a sensiblement augmenté chez les jeunes de 18-24 ans, passant de 19,7 % en 2015 à 26,4 % en 2022.

Proportion de personnes ayant fumé du cannabis, récemment, par province. • ©Baromètre santé adultes NC 2022.

Deux fois plus nombreux qu’en Métropole

Là encore, le Caillou se distingue de l'Hexagone. Les consommateurs récents de cannabis sont au moins deux fois plus nombreux en Calédonie (15 %) qu'en Métropole (6 %). Et cette tendance se retrouve autant chez les hommes (20 % en Calédonie contre 9 % en Métropole) que chez les femmes (10 % en Calédonie contre 4 % en Métropole).



Près d’un jeune sur sept fume du cannabis tous les jours

Au cours de l'enquête, ils sont 5,7 % à avoir déclaré fumer de l'herbe quotidiennement. Les consommateurs quotidiens sont presque trois fois plus nombreux chez les hommes (8,5 %) que chez les femmes (3 %).

Leur proportion est aussi plus élevée dans le Nord (10 %) que dans les Iles (6 %) et le Sud (5 %). Enfin, c'est chez les jeunes qu'on fume le plus tous les jours : 14 % des 18-24 ans, contre 6 % des 25-44 ans et 1 % des 45-64 ans. A titre de comparaison, en Métropole, les fumeurs quotidiens de cannabis sont 2,1 %, dont 2,8 % chez les hommes et 1,4 % chez les femmes.

Fréquence de la consommation de cannabis par provinces. • ©Baromètre santé adultes NC 2022.



Plus d'un homme sur dix a expérimenté d'autres drogues

Le cannabis n'est pas la seule substance illicite consommée sur le Caillou : 8 % des Calédoniens déclarent avoir testé d'autres drogues. Et les hommes sont plus de deux fois plus nombreux que les femmes à en avoir fait l'expérience : 12 % contre 5 %. Les profils les plus concernés par cette consommation d'autres types de drogues sont les hommes, de 25-44 ans, habitant la province Sud.

Dans le Sud, 10 % des adultes en effet ont déjà testé d'autres drogues que le cannabis, contre 3 % dans le Nord et 2 % dans les Iles.



Plus de 4 % des habitants ont déjà testé la cocaïne

Dans le détail, voici la part des consommateurs en fonction du type de drogues :

6,1 % pour les substances hallucinogènes (MDMA/ecstasy, LSD, champignons, GHB…)

% pour les substances hallucinogènes (MDMA/ecstasy, LSD, champignons, GHB…) 4,4 % pour la cocaïne

% pour la cocaïne 2,7 % pour les solvants (poppers, eau écarlate, essence, colle…)

% pour les solvants (poppers, eau écarlate, essence, colle…) 1 % pour les amphétamines et métamphétamines

% pour les amphétamines et métamphétamines 0,9 % pour la kétamine

% pour la kétamine 0,8 % pour les opiacés et ses dérivés (opium, héroïne, morphine…)

% pour les opiacés et ses dérivés (opium, héroïne, morphine…) 0,2 % pour les plantes type clochettes/datura

% pour les plantes type clochettes/datura 1,2 % pour d’autres types de drogues (*).

(*) Parmi les produits cités par les personnes interrogées, on trouve les "cachetons", le Seresta qui est un tranquillisant, le "shit" qui est de la résine de cannabis, l’eau de Cologne ou encore l’ayahuasca, qui est une décoction hallucinogène de plantes originaires d'Amérique du Sud.

L'expérimentation de substances hallucinogènes a plus que doublé

Globalement, cette enquête relève que l'expérimentation des drogues dures a augmenté en sept ans, depuis le précédent baromètre. Le nombre de Calédoniens ayant déjà testé des substances hallucinogènes est en hausse : ils sont passés de 2,4 % en 2015 à 6,1 % en 2021.

Même chose pour la cocaïne : ils étaient 2,1 % en 2015 contre 4,4 % en 2021. La consommation de solvants, en revanche, a baissé : elle est passée de 5,1 % en 2015 à 2,7 % en 2021.