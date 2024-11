Chambre de métiers et de l’artisanat : la liste de la présidente sortante remporte des élections qui ont très peu mobilisé

Les artisans de Nouvelle-Calédonie connaissent leurs représentants à la Chambre de métiers. Après un mois de scrutin, la liste menée par la présidente sortante a remporté près de 55 % des voix, soit 18 sièges sur 25. Mais moins de 8 % des ressortissants se sont exprimés. L'élection du bureau se tiendra d'ici six semaines.

Une élection peut en cacher une autre. En plein duel Trump / Harris aux Etats-Unis, un autre scrutin se jouait. En Nouvelle-Calédonie, la Chambre de métiers et de l'artisanat vient de désigner ses 25 représentants pour les cinq prochaines années. Un mois de vote par correspondance, numérique ou en bureau a livré son verdict ce mercredi 6 novembre.

Avec 399 votes, la liste "Agissons pour un avenir durable de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie", menée par Elizabeth Rivière, obtient 54,8 % des voix. Soit dix-huit sièges.

La liste "L’artisanat autrement, décidons ensemble", portée par Cédrik Brinon, recueille 329 suffrages. Soit 45,2 % des voix, ce qui lui donne sept sièges.

Qui est Elizabeth Rivière ?

Victoire de l'équipe menée par la présidente sortante. Elizabeth Rivière a été élue début 2022 à la tête de la CMA, devenant la première femme à diriger cette instance créée en 1979. Elle exerce comme fleuriste depuis une dizaine d'années, suite à une reconversion professionnelle après avoir œuvré dans le milieu sportif. Cette native de Bourail vit dans le Sud du Mont-Dore. Ville dont elle est la quatrième adjointe au maire, notamment en charge du développement économique, agricole et… artisanal.

Composition du bureau d'ici le 17 décembre

Mais pour savoir si elle retrouvera son fauteuil à la Chambre de métiers, il faudra attendre une assemblée générale extraordinaire qui doit avoir lieu d'ici le 17 décembre. En attendant, on ne peut que constater la très faible participation des artisans à cette élection. Alors que la CMA compte 11 193 ressortissants, seuls 870 d'entre eux ont pris part au scrutin et parmi eux, il y a eu 728 votes validés. Cela représente moins de 8 % des inscrits ! Un fait qu'Elizabeth Rivière impute à la crise actuelle.

Sa réaction au micro d'Yvan Avril et Christian Favennec

On a tous subi et quand je suis allée sur le terrain, j’ai vu beaucoup de gens en grande difficulté. Elizabeth Rivière, présidente sortante de la CMA

Un secteur clé

Pourtant, l'enjeu de cette élection était important. La Chambre de métiers et de l'artisanat représente un secteur dont le chiffre d'affaires a été estimé à 181 milliards de francs CFP. Une part non négligeable de l'économie calédonienne, qui a été mise à mal par les violences de mai dernier et leurs conséquences en cascade. La CMA a pour mission :

de représenter les artisans et défendre leurs intérêts.

de les accompagner et les appuyer dans les étapes de leur vie professionnelle.

de contribuer à leur formation, par l'apprentissage, et leur montée en compétences, par la formation continue.

de promouvoir ces métiers, notamment par le biais de salons et autres événements.



La Chambre de métiers et de l'artisanat, qui dispose de son siège actuel à Nouméa depuis 1989, compte neuf structures à travers la Calédonie. Mais parmi les coups durs de cette année, il y a la destruction du CFA Lucien-Mainguet à Nouville.