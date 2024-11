Cinq chiffres clés de l'Isee révélateurs de l'ampleur de la crise en Nouvelle-Calédonie depuis mai 2024

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie a publié le 30 octobre, des chiffres représentatifs de la situation sur le territoire depuis les événements du mois de mai. Les résultats sont alarmants.

Près de six mois après les événements du 13 mai, l’Isee a esquissé un premier bilan des conséquences de la crise sur les activités économiques en Nouvelle-Calédonie. Voici 5 chiffres clé.

1 10 000 emplois salariés dans le secteur privé en moins depuis mars 2024

Dans le secteur privé, un salarié sur six a perdu son emploi entre mars et septembre. Les secteurs de l'industrie et le commerce sont les plus touchés. Pour obtenir ce chiffre, l'Isee s'est appuyée sur le nombre de salariés avec un contrat de travail actif "au dernier jour du trimestre auprès d'un employeur du privé".

2 Fermetures d'entreprises

+398,8% en Province Sud

En 2023, selon l'indicateur du nombre mensuel d'inscriptions et de radiations, au Ridet (le répertoire des entreprises et des établissements) de travailleurs indépendants et des sociétés, le solde (inscriptions -radiations) était de -166. Quand celui-ci est négatif, il y a une baisse du nombre d'entreprises en activité. En 2024, le solde est de -828. Cela signifie qu'il y a eu une augmentation de 398,8% en un an.

+36,7% en Province Nord

En 2023, selon l'indicateur du nombre mensuel d'inscriptions et de radiations au Ridet, le solde (inscriptions-radiations) était de -98 contre -134 en 2024. Il y a donc 36,7% d'entreprises supplémentaires qui ne sont plus en activité dans la Province Nord en 2024.

+7,7% en Province des Îles

En 2023, selon l'indicateur du nombre mensuel d'inscriptions et de radiations au Ridet, le solde (inscriptions-radiations) était de -65 contre -70 en 2024. Il y a donc 7,7% d'entreprises supplémentaires qui ne sont plus en activité cette année dans la Province des Îles.

3 Mai 2024 : une chute de l'activité minière de 67,4%

En mai 2024, selon un indicateur qui mesure la quantité de minerai brut extraite chaque mois par les opérateurs miniers sans tenir compte de la teneur en nickel, l'extraction minière a baissé de 67,4% par rapport à mai 2023. En août 2024, l'extraction minière a diminué de 69,8% en comparaison à août 2023.

L'évolution des exploitations minières en Nouvelle-Calédonie entre 2022 et 2024. • ©Isee

4 Diminution de 20% du solde commercial

Entre 2023 et 2024, la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations a diminué de 20% d'une année à l'autre. À titre d'exemple au mois d'août 2024, les exportations ont diminué de 68% par rapport à l'année précédente. Les importations ont baissé de 38%.

L'évolution des échanges de marchandises de la Nouvelle-Calédonie et le reste du monde de janvier 2023 à septembre 2024. • ©Isee

5 +6% de l'indice des prix de l'alimentation

L'indice permet d'estimer l'évolution moyenne des prix des biens et services consommés par l'ensemble des ménages calédoniens en se concentrant sur les 20% des ménages plus modestes. Entre 2023 et 2024, l'indice des prix de l'alimentation a augmenté de 6% ce qui a des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages en Nouvelle-Calédonie.

L'évolution de l'indice des prix de l'alimentation selon le type de ménage en Nouvelle-Calédonie d'octobre 2022 à août 2024. • ©Isee

>>> A lire aussi : INFOGRAPHIES. Emplois détruits, chômage total, radiation de patentes : visualisez les chiffres alarmants de l'emploi depuis le début de la crise

Plus d'informations dans le rapport de l'Isee.