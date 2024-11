Concours d'éloquence au féminin au Congrès de Nouvelle-Calédonie : le duel oratoire d'Enola et Farah sous les projecteurs

La deuxième édition du concours d'éloquence dédié aux femmes, "la parole aux lycéennes", organisé au Congrès de Nouvelle-Calédonie, ce jeudi 21 novembre, met en lumière cinq jeunes talents féminins. Enola et Farah se préparent à prendre la parole aux côtés de trois autres candidates.

Enola et Farah s’apprêtent à investir l’hémicycle du Congrès pour la deuxième édition du concours d’éloquence, "la parole aux Lycéennes", dédié aux femmes. Issues des lycées Lapérouse et Blaise Pascal, à Nouméa, ces deux jeunes talents rivaliseront d’arguments sur des thèmes inspirés du cinéma. Entre passion, ambition et préparation intense, leurs parcours ne laissent rien au hasard.

Des thèmes ambitieux inspirés du cinéma

Farah, 17 ans, élève en première au lycée Blaise Pascal, a deux sujets à travailler avec pour thème général "Le corps". "L'un sous forme d'une joute oratoire où je vais devoir défendre la négative sur la question : "le corps ne peut vivre sans l’esprit", tirée du film Matrix. Et l'autre, inspiré du film Le Discours d’un roi : "quand on a un défaut, on le combat"", explique Farah.

De son côté Enola, élève en terminale au lycée Lapérouse, mise sur un travail d’équipe et un entraînement intensif. "On s’entraîne régulièrement avec Preprepa NC. Ces séances nous permettent de débattre, de perfectionner notre répartie et d’apprendre à structurer nos idées. Ensuite, il y a un travail personnel pour vraiment maîtriser le sujet et la diction", explique-t-elle.

Pour Enola, ce concours d’éloquence représente une étape clé dans son parcours. "Elle rêve d’intégrer Sciences politiques", confie sa mère avec fierté. Et d'ajouter : "Depuis qu’elle est au lycée, elle se donne tous les moyens pour réussir."

Farah et Enola partageront la tribune avec trois autres candidates, ce jeudi 21 novembre, organisé dans l’hémicycle du Congrès. La soirée, dédiée à l’éloquence féminine, rend hommage à Renée Reuter, première bâtonnière de Nouvelle-Calédonie, présente pour l’occasion.

Un reportage de Marion Thellier et Hélèna Kambérou.