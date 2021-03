Confinement : la solidarité s’organise pour les étudiants de l'université

Louis Perin et Gaël Detcheverry (AM) •

Les étudiants sont arrivés uns à uns, en respectant les gestes barrières. Sur le campus de l’université de Nouville, une centaine d’entre eux a profité de paniers alimentaires gratuits. Un don particulièrement bien accueilli pendant cette période de confinement. « Je peux pas trop me déplacer pour aller dans les supermarchés, parce qu’on a des cours en ligne. Donc je me limite à la nourriture que j’ai dans ma chambre », lance Prudence Ipunesso, élève en troisième année de licence éco-gestion.

Le reportage de Louis Perin et Gaël Detcheverry :

« C’est vraiment plus financièrement, parce que c’est déjà difficile. Je suis boursier et là on attend toujours nos bourses », poursuit Pierre Sauvager élève en deuxième année bis de Prépa scientifique.

Crise

Une année difficile pour ces universitaires. C’est pourquoi cinq partenaires ce sont fédérés pour offrir ces denrées alimentaire. La maison de l’étudiant, la banque alimentaire, la croix-rouge, l’épicerie solidaire et l’université de la Nouvelle-Calédonie ont unis leurs forces pour cette opération.

Une initiative nécessaire qui sera reconduite prochainement assure Sandrine Buffeteau, présidente de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie.

« On prévoit une nouvelle distribution la semaine prochaine et on est venus aujourd’hui pour voir s’il y avait des besoins supplémentaires. On a vu qu’il y avait des besoins en livre, mais aussi en fruits et légumes, pour avoir quelque chose d’un peu plus frais. C’est compliqué quand on est étudiant, mais aussi pour les travailleurs sociaux. La crise Covid a augmenté la crise que l’on connaît depuis 5 ans sur le territoire ».

Pour le moment et jusqu’à la fin du confinement, les portes de l’université resterons closes. Cependant l'ensemble des cours sont assuré à distance et en ligne.