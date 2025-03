Conjoncture de crise en Nouvelle-Calédonie : cinq données à retenir de février 2025

La crise majeure que la Nouvelle-Calédonie traverse est scrutée chaque mois sous l'angle des indicateurs économiques. Dans son dernier bulletin sur le sujet, l'Isee décrit "une situation toujours préoccupante".

"Une situation toujours préoccupante, malgré un timide regain d’activité dans les secteurs du nickel et du tourisme." Voilà ce que l'Isee retient de la situation, à la mi-mars, en Nouvelle-Calédonie. Ce lundi, l'Institut de la statistique et des études économiques a publié son bulletin mensuel dédié à la conjoncture actuelle. Voici quelques chiffres qui donnent le ton du pays.

5 835 personnes étaient inscrites au chômage total

En février, 5 835 personnes bénéficiaient du chômage total, soit environ 600 de moins qu'en janvier : 4 378 chômeurs de droit commun (- 533) et 1 457 bénéficiaires du chômage spécial émeutes (- 101). Parmi ces Calédoniens, alerte l'Isee, "un bon nombre" pourrait bientôt arriver en fin de droits, notamment les bénéficiaires du chômage total spécifique.

486 entreprises ont demandé le chômage partiel émeutes

À l’inverse, le nombre de salariés qui pourraient bénéficier du chômage partiel a augmenté, le mois dernier. Il a atteint 6 356 personnes, au lieu de 5 935 en janvier : + 421. Autant de gens "dont le temps de travail pourrait être partiellement réduit au cours du mois concerné, conformément à la demande validée de l’entreprise". Car de nouveaux employeurs sont devenus éligibles au dispositif. En février, 486 entreprises ont ainsi fait une demande de chômage partiel qui a été validée, contre 456 en janvier (+ 30).

1 661 salariés ont été en chômage partiel émeutes

Concernant les travailleurs effectivement indemnisés au titre du chômage partiel, ils étaient 1 661 en février. Une indemnisation qui doit être versée à leur entreprise par la Cafat, en remboursement des salaires payés pour les heures non travaillées. À noter que les conditions d’indemnisation sont moins favorables depuis le 1er janvier, et que l’allocation devait connaître une nouvelle étape de dégressivité à compter du 31 mars.

Il y a eu plus de radiations que d'inscriptions

En février, le répertoire des entreprises a enregistré 45 inscriptions de nouvelles sociétés, mais aussi 65 radiations. Idem pour les patentés : 269 inscriptions par des travailleurs indépendants, mais 305 radiations. Ce qui représente en tout 692 inscriptions et 736 radiations, pour un solde négatif de 44 entités. L’Isee y voit un signe que “la dynamique économique ne repart pas”. Un “léger regain d’activité des travailleurs indépendants en janvier ne s’est pas confirmé en février”. À signaler que, dans le Nord, contrairement aux autres provinces, il y a eu plus de créations (113) que de suppressions (108).

Les prix en hausse de 2 %

En parallèle, les prix à la consommation grimpent depuis le début de l’année. Entre février 2024 et février 2025, ils ont augmenté de 2 % pour les ménages calédoniens en général. Et de 3,4 % pour les ménages les plus modestes, notamment affectés par la hausse des tarifs pour le transport en commun et le ramassage scolaire, les cantines et les garderies, l’alimentation et le gaz.

Ce bulletin spécial conjoncture évoque aussi des indicateurs qui évaluent l’activité de la filière nickel et du tourisme. À lire en entier ici.