Crise en Nouvelle-Calédonie. À quoi s'attendre pour le 14 juillet ?

C’est une fête nationale pas comme les autres qui attend cette année les Calédoniens. La majorité des événements qui célèbrent le 14 juillet sont annulés sur l'ensemble du territoire. On fait le point pour ce dimanche.

Rédactions de NC la 1ère •

Honorer les traditionnelles célébrations de la fête nationale française est une affaire compliquée, alors que le territoire est en proie aux exactions et à l'insécurité depuis deux mois. Plusieurs communes annulent ou modifient leur programme initial.

Cérémonies plutôt que défilés

Il n'y aura pas de traditionnel défilé ce dimanche. A Nouméa, la mairie a préféré annuler l'évènement et se contentera d’une cérémonie Place Bir-Hakeim à 10h30 en présence d´officiels.

Même chose pour les communes de Koné et de Koumac, qui habituellement offrent un défilé des forces en présence accompagnées des militaires du RSMA, de Nandai pour Bourail. Ce sera finalement un simple dépôt de gerbes sur le monument aux morts … même cérémonie aussi pour les mairies de La Foa, Paita et Boulouparis.

Évènements annulés

En ce qui concerne la commune du Mont-Dore, la levée des couleurs se déroule habituellement durant la Fête des associations et du Sport, celle-ci a été annulée cette année. Du côté des Loyauté, c’est traditionnellement à Lifou qu’une cérémonie est organisée. La subdivision a décidé de ne rien prévoir au vu des évènements qui se déroulent actuellement sur la Grande Terre et aux îles.

Sans surprise, tous les bals populaires ainsi que la descente aux lampions et le feu d’artifice sont eux aussi annulés. Une fête nationale d’une autre portée cette année, liée à la crise que traverse le Caillou depuis le 13 mai.

Informations pratiques

A Nouméa, avec la cérémonie qui se tiendra place Bir-Hakeim, le stationnement et la circulation sont chamboulés.

Le stationnement est interdit ce samedi 13 juillet rue Charles Porcheron, entre les entre les rues Auguste-Bénébig et de la Valbonne depuis 6h.

Egalement, à partir de 23h, sur les parkings Nord et Sud de la place Bir-Hakeim, jusqu’à la fin de la cérémonie. Mais attention, le couvre-feu est toujours fixé à 20h.

Côté circulation, elle est interdite à partir de 13h : rue Charles-Porcheron, entre les rues Auguste-Bénébig et de la Valbonne, en raison de l’installation et du montage des tribunes protocolaires sur la chaussée. Le dimanche 14 juillet à partir de 9h, on ne pourra plus circuler rue Orly, entre les rues de la Valbonne et Auguste-Bénébig.

Le retour à une circulation normale se fera sans préavis dès la fin de la cérémonie sur instruction des services de police.

En ce qui concerne les services municipaux, beaucoup restent ouverts ce dimanche.