Crise en Nouvelle-Calédonie : Aircalin annonce une reprise partielle de ses vols internationaux

Alors que l’accès à l’aéroport de Tontouta reste fermé jusqu’à nouvel ordre, la compagnie aérienne indique qu’elle reprendra ses vols longs et moyens courriers de manière progressive, à partir de ce mercredi 5 juin.

Les passagers au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie n’y croyaient plus trop. Et pourtant, malgré la fermeture de l’aéroport de Tontouta "jusqu’à nouvel ordre", les vols commerciaux vont pouvoir reprendre à partir de demain mercredi, "de façon progressive".

Pont aérien

C’est la compagnie aérienne Aircalin qui l’a annoncé ce mardi soir dans un communiqué. La RT1 étant encore bloquée à hauteur du col de la Pirogue, "un acheminement par voie aérienne sera mis en place avec Air Calédonie pour les passagers et leurs bagages, de l’aérodrome de Magenta jusqu’à l’aéroport de la Tontouta, et inversement pour les arrivées en Nouvelle-Calédonie", précise la compagnie aérienne.

Un programme de vols allégé

Le programme de vols reste toutefois "allégé jusqu’au retour à une situation normale", précise Aircalin. Les modalités de vols sont ainsi modifiées, en termes d’horaires, mais aussi de bagages, souligne la compagnie. Un seul bagage de 23 kg sera autorisé par passager, "afin de permettre la bonne prise en charge par les équipes d’Air Calédonie lors des transferts en ATR, qui sont limités à une cinquantaine de personnes par voyage".

Rendez-vous sur le parking de la Moselle

Les passagers dont le vol est confirmé seront contactés par les équipes d’Aircalin. Ils sont appelés à rendre sur le parking de la baie de la Moselle où une navette de la compagnie Raï les prendra en charge jusqu’à l’aérodrome de Magenta.

Les passagers des vols internationaux s’enregistreront à l’aérodrome de Magenta, mais l’inspection de leurs bagages sera effectuée par le personnel d'Aircalin, à la Tontouta.

Petite nuance pour les passagers résidant près de l’aéroport ou en provenance de la province Nord, ils pourront s’enregistrer directement à l’aéroport de la Tontouta.

Information importante : le parking de l’aérogare de Magenta est fermé et seul le dépose minute est accessible.

Trois vols dès mercredi

À ce jour, et sous réserve de toute évolution de la situation, les vols suivants sont confirmés :

Mercredi 5 juin

• vol SB631, Papeete-Nandi, départ 13h25 / arrivée 16h40

• vol SB631, Nandi-Nouméa, départ 17h35 / arrivée 18h45

• vol SB150, Nouméa-Brisbane, départ 20h15 / arrivée 21h55





Jeudi 6 juin

• vol SB151, Brisbane-Nouméa, départ 10h / arrivée 13h10

• vol SB140, Nouméa-Sydney, en attente de confirmation

• vol SB340, Nouméa-Wallis, en attente de confirmation

Aircalin assure que programme des vols des prochains jours sera communiqué dès que possible. Il sera disponible sur le site Internet de la compagnie. Les vols prévus initialement les 5 et 6 juin, et qui ne figurent pas plus haut, sont en cours d’annulation.

20 000 passagers concernés par les annulations

Depuis le début des émeutes le 13 mai, 185 vols d’Aircalin ont été annulés, soit près de 20 000 passagers concernés. De quoi soumettre la compagnie "à un flux très important et inhabituel de demandes de remboursements ou de changements de dates". Aircalin indique qu’elle a "mis en place des mesures commerciales adaptées à destination de ses passagers, malgré des contraintes financières importantes".

Jusqu’au 5 juin, les vols commerciaux étaient interdits. Mais des liaisons aériennes ont été maintenues avec l’extérieur. "La compagnie s’est mise au service de la Nouvelle-Calédonie en réalisant une partie des vols de rapatriement, ainsi que du transport de personnels, rappelle Aircalin. À ce jour, 10 vols de rapatriements vers la Nouvelle-Calédonie ont été réalisés pour 1 400 passagers que la compagnie est allée chercher à Singapour, Tokyo, Paris et Wallis-et-Futuna."