Crise en Nouvelle-Calédonie : artistes et Calédoniens main dans la main pour faire vivre la solidarité

Pour répondre aux besoins alimentaires et aider les populations les plus vulnérables, quatorze artistes locaux se sont mobilisés tout le week-end devant un supermarché de Nouméa. Ils ont troqué leur production, contre des produits de première nécessité.

Du café, des soupes, des boîtes de conserves, mais aussi des couches et du lait pour bébé... En échange d'un porte-clés, d'une huile de beauté ou encore de bijoux fabriqués localement.

Cette collecte au concept original a pris place pour la deuxième fois, ce week-end, devant une grande surface de Nouméa. Un projet inité par Stéphanie, créatrice de la marque By Maï Nem. "Je voulais un concept qui soit évidemment local. Le plus adapté, c'est celui de la coutume. Moi, je suis Vietnamienne et chez nous c'est comme ça que ça fonctionne, tout comme dans le milieu océanien", explique la créatrice.

Générosité des Calédoniens et des artistes

Onze créateurs locaux ont répondu présent la semaine dernière. Et quatorze cette semaine, "pour pouvoir offrir des produits issus de l'artisanat local". En échange : les Calédoniens devaient donner ce qu'ils pouvaient, en produits de première necessité.

En sortie de caisse, devant l'un des supermarchés de Nouméa, la générosité des clients est au rendez-vous. Ils sont nombreux à adhérer au concept. "Cela permet d'avoir plus de légumes pour les gens. C'est une période très difficile, donc pourquoi ne pas aider l'autre?", explique une cliente. "C'est très bien aussi pour les artisans", ajoute un autre Calédonien qui participe à la collecte pour la seconde fois.

Une tonne de denrées récoltée

Une démarche solidaire au profit de la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, chargée ensuite de redistribuer les denrées. "Nous les donnons aux établissements publics, dont c'est le travail, d'avoir recensé les démunis existants. Ils savent, eux, précisément qui est dans le besoin. Notre souci c'est de donner à ceux qui sont dans le besoin", indique Betty Levanqué, présidente de la banque alimentaire.

Grâce à la générosité des artistes et des Calédoniens, les bénévoles de la banque alimentaire ont récolté une tonne de denrées. L'opération devrait se renouveler et même se pérenniser.

Le reportage de Thierry Chapuis et Luigi Wahmereungo- Palmieri :