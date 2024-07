Crise en Nouvelle-Calédonie. Cette application dédiée au covoiturage

Elle est "vouée à traiter en priorité les trajets domicile-travail". L’application mobile Wigo, dont parle son développeur Nolann Charles, sert à mettre en relation des conducteurs et des passagers. A encadrer le covoiturage en Nouvelle-Calédonie, avec un prix fixé à dix francs le kilomètre. Lancée fin 2023, elle recense entre 300 et 400 téléchargements sur le Caillou, environ 900 en comptant la Polynésie.



On rentre un point de départ, on rentre un point d’arrivée et le but est de faire ‘matcher’ des conducteurs avec des passagers qui iraient potentiellement au même point.