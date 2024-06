Crise en Nouvelle-Calédonie : des stations-services de Nouméa livrées en gaz

Les premières livraisons de gaz ont eu lieu ce samedi matin, dans certaines stations-services de l'agglomération. L’information a circulé dès hier sur les réseaux sociaux, sans confirmation officielle du haut-commissariat. Conséquence : la confusion régnait ce matin. Exemple à la station du Calvaire, au Faubourg-Blanchot.

Les Calédoniens étaient nombreux, ce samedi matin, à attendre devant les stations-services de Nouméa. Certains sont arrivés dès 5 heures du matin, pour tenter leur chance. C'était le cas à la station-service du Faubourg Blanchot. A 8 heures du matin, les équipes de la station essayaient tant bien que mal d’organiser les choses… sans aucune visibilité. "Nous non plus, on ne sait pas si on aura la livraison, les premières personnes seront servies, si on a la livraison", indique l'une des employées.

Pas d'annonce officielle

Jacques a fait le déplacement depuis Dumbéa. Il est arrivé trop tard. Les 70 personnes devant lui seront servies, mais pas lui. Il va tenter sa chance ailleurs. "Je repars. Il disent qu'il va y avoir 70 bouteilles de livrées et je suis numéro 79, donc ça ne sert à rien d'attendre", regrette le Calédonien.

D'autres ont eu plus de chance. C'est le cas de Fred. Il avait le numéro 62 et a donc pu être servi. Il s'est pourtant déplacé sans aucune certitude. "On a eu l'information hier, mais ce que je trouvais bizarre c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce du haut-commissaire. Mais bon, on a tenté le coup", raconte le Calédonien.

Les Calédoniens étaient nombreux ce samedi matin, pour le ravitaillement en gaz. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ere

"C'est surtout pour la cuisine"

Pour certaines familles, la situation devenait critique après plusieurs jours sans gaz, surtout pour la cuisine. "Nous avons entendu sur les réseaux sociaux qu'il y allait y avoir un ravitaillement. C'est surtout pour la cuisine qu'on en a besoin", explique un autre client en attente.

116 bouteilles de gaz ont été livrées au total, à la station-service du Faubourg-Blanchot. Cinq stations ont été approvisionnées dans l'agglomération ce matin.

La vente de gaz aux particuliers était suspendue depuis le début de la crise, en Nouvelle-Calédonie, le 13 mai.