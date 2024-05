Crise en Nouvelle-Calédonie : factures d’électricité, internet, loyers, quels aménagements possibles ?

Partager :

En plus de la situation déjà difficile depuis plus de deux semaines en Nouvelle-Calédonie, de nombreux habitants s’inquiètent un peu plus de savoir si leur électricité sera coupée ou comment ils vont pouvoir régler leur loyer. Retrouvez ci-dessous quelques éléments de réponse.

Face à la crise actuelle, comment faire face aux dépenses liées par exemple à son habitation ? Dans un communiqué, l’UFC Que choisir NC demande aux banques et aux assurances d'engager des négociations avec leurs clients pour que des solutions soient trouvées. Du coté des bailleurs sociaux et des fournisseurs d'énergie, le maître-mot est la flexibilité. Pas de coupures d’électricité Être flexible, c’est, pour les fournisseurs d’énergie, accorder un délai supplémentaire aux clients pour s’acquitter de leur facture d’électricité. Enercal décale la date limite de paiement au 7 juin. Le gestionnaire du système électrique calédonien précise qu’il n’y aura pas de coupure dans l’attente d’un échéancier convenu avec ses services.

Même souci de facilitation de la part d’EEC. Dans un communiqué daté du 29 mai, la société indique que les relances et les coupures pour factures impayées sont suspendues. Et que c’est au cas par cas, qu’elle accordera des solutions adaptées, que ce soit pour les particuliers ou pour les clients professionnels.

Pour rappel, EEC dénombre 69 000 clients et Enercal, 45 000. Communiqué EEC du 29 mai 2024. • ©DR L’OPT accorde des délais de paiement Les agences de l’OPT rouvrent progressivement. Mais l’office a déjà annoncé que les dates limites de paiement étaient repoussées ( à l’exception des prélèvements automatiques), pour le mobile et l’internet fixe en fibre optique, au 24 juin, et pour l’internet fixe en cuivre, au 29 juillet. Les bailleurs sociaux s’organisent Du côté des bailleurs sociaux qui gèrent les logements aidés, à savoir la SIC, le FSH et la SEM Sud Habitat, pas de report de paiement de loyers envisagés. La priorité étant pour le moment aux modalités de reprise. La SIC a par exemple perdu deux agences. Avec les deux autres bailleurs sociaux, elle travaille à des mesures concertées pour répondre à l’impact de la crise actuelle sur les résidents. L’UFC Que choisir appelle à la tolérance et la solidarité Un argument que prend à son compte l’UFC Que Choisir. L’association a saisi les banques et les assurances et elle leur demande de faire preuve d’indulgence dans le traitement des dossiers des particuliers, ce qu’elle appelle un “effort de solidarité exceptionnel” face à la “détresse des familles calédoniennes”. Les précisions de Thérèse Waïa ©nouvellecaledonie

