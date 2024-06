Crise en Nouvelle-Calédonie : formation d'un "collectif pays" pour renouer le dialogue

Ils sont anciens syndicalistes, ex-membres du gouvernement, chef d'entreprise, artistes ou encore enseignants à la retraite. Ensemble, ils forment un collectif dont l'ambition est de renouer le fil du dialogue.

Ils étaient une dizaine à se présenter, mardi 18 juin, en tant que groupe porteur d'une mission de dialogue sans aucune étiquette politique. Ils vont à la rencontre des habitants des quartiers, pour écouter. Un travail déjà amorcé.

On s'est dit qu'on avait tous une responsabilité à remplir face à la crise et on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour contribuer à remettre la société sur ses pieds.