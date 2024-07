Crise en Nouvelle-Calédonie. Hausse record des prix de l'alimentation de 3,7 %

Les prix augmentent de 1,3 % en juin, largement tirés par la hausse record des prix de l’alimentation qui est de 3,7 %. Sur un an, la hausse des prix est de 1,4 % pour tous les grands postes de la consommation. À noter, l'augmentation des prix du transport aérien et maritime. Explications avec les chiffres de l'Institut de la statistique et des études économiques parus lundi 15 juillet.

Après avoir marqué une pause en mai à cause des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les enquêteurs de l'Institut de la statistique et des études économiques ont pu reprendre leurs collectes de prix pour sortir l'indice du mois de juin. "Au terme de cette campagne seuls 22 points de vente n’ont pu être enquêtés car inaccessibles ou fermés temporairement, représentant 6 % de l’objectif de collecte de juin", atteste l'Isee, ce 15 juillet.

Les prix augmentent donc de 1,3 % en juin, par rapport au mois d'avril. En glissement annuel, l’indice général progresse de 1,4 %.

Hausse record de 3,7% pour l'alimentation

Les prix de l’alimentation affichent une hausse de 3,7 %, ce qui est une augmentation record. En effet, il faut remonter à 1983 pour trouver une hausse mensuelle équivalente ! En comparaison, sur un an, les prix de l’alimentation ont augmenté de 3,2 %.

Une progression observée au plus fort de 5,9 % pour les fruits, 5,2 % pour les pains et les céréales, 4,7% pour les produits divers (tirée par les prix des épices, sauces et condiments), 4,2 % pour les œufs et produits laitiers, 3,1%pour les poissons, 3,8 % pour la viande, 3,7 % pour les huiles et graisses, 3,1 % pour les produits sucrés 2,8 % pour les légumes. Le café, le thé et le cacao prennent, quant à eux, 3,4 % de hausse et l'eau, 4,2 %.

"En revanche, les prix des boissons alcoolisées restent stables, dans un contexte d’interdiction de vente prononcée par le haut-commissariat durant le mois de juin", précise l'Isee.

Pour voir apparaître le pourcentage des prix de l'alimentation, passez la souris sur le graphique.

Les tarifs du transport aérien augmentent de 4,1 %

Les prix des services grimpent de 0,4 % en juin. Cette hausse est très largement portée par l’augmentation des tarifs du transport aérien international qui est de +4,1 %, "tirée exclusivement par le transport aérien international", indique l'Isee. Cette hausse est suivie par les prix du transport maritime de +7,9 % et des services d’hébergement +1,3 % provenant des hôtels.

Sur les douze derniers mois, les prix des services augmentent de 1,0 %.

Hausse du prix du carburant

La hausse des prix de l’énergie constatée depuis mars 2024 se poursuit ce mois-ci de +1,1 %. Elle est essentiellement liée aux prix des carburants, avec un prix de l’essence qui progresse de 2,4 % et celui du gazole de 1,3 %. Quant au prix du gaz, il se maintient (+0,1 %) et ceux des combustibles solides reculent de 14,1 %. Les prix de l’électricité n’évoluent pas. Sur un an, les prix de l’énergie progressent de 2,9 %.

Les produits de soins et d'hygiène en hausse

Les prix des produits manufacturés présentent de nouveau une augmentation en juin, soit 0,5 %. Celle-ci est imputable aux prix des articles et produits de soins et d’hygiène corporelle, notamment avec une hausse notable des prix des changes pour bébé, papier hygiénique, savons dentifrices et shampoings de +5,3 %. Les produits de lavage et d’entretien et les articles de nettoyage enregistrent aussi une hausse de 5,0 %. À l’inverse, on constate des diminutions de prix pour les produits liés aux animaux (-2,4 %), les vêtements (-1 %), le gros outillage (-4,5 %), les équipements de téléphonie (-2 %) et les articles de ménages en textiles (-2,2 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 1,7 %.



Les prix du tabac sont stables depuis janvier 2024 mais sur un an, ils augmentent de 9,8 %.