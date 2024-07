Crise en Nouvelle-Calédonie. "La dialyse de nuit pour mieux vivre le jour", un souhait formulé auprès du haut-commissaire de la République

Une délégation de patients et de professionnels de santé de l'ATIR a rencontré le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Ses doléances : la levée du couvre-feu et la mise en place un cordon sécuritaire nocturne aux abords de l'unité de dialyse de Dumbéa-sur-mer. Ces deux mesures leur permettraient d'améliorer leur qualité de vie.

Jeannette Ixeco souffre d'une insuffisance rénale. Elle est soumise à d'importantes contraintes de vie, telles que se soumettre à des séances de dialyse et à un régime alimentaire, limité notamment en apport d'eau, de sel, de potassium et de phosphore. Elle subit depuis plusieurs années ces séances notamment, des dialyses de nuit.

Depuis les émeutes du 13 mai dernier, l'insécurité ambiante et le couvre-feu, ces traitements nocturnes assurés par l'unité de dialyse de Dumbéa-sur-mer ont été suspendus.

Un cordon sécuritaire

Avec l'association Emeraude dont elle est membre, Jeannette Ixeco et des professionnels de santé de l’Atir, l'association pour le traitement de l'insuffisance rénale, ont demandé au haut-commissaire de la République un maintien des forces de l'ordre aux abords des centres de dialyse afin de garantir la sécurité des patients et des professionnels de santé.

A quand une levée du couvre-feu ?

Les membres de l'association Emeraude et ceux de l'Atir plaident également pour une levée du couvre-feu afin de suivre à nouveau des séances de dialyses nocturnes.

Ces séances permettent aux personnes en insuffisance rénale de retrouver une vie (presque) normale. La dialyse de nuit peut améliorer leur qualité de vie. Le traitement est délivré pendant leur sommeil. Il est administré en douceur dans l'organisme car le temps d'injection est doublé. Les séances durent entre 7 et 8h, contre 3 à 4h en journée. Ce temps de sommeil favorise le bien-être général des patients. La cure terminée, les dialysés repartent le lendemain matin.





A quoi sert la dialyse ?

La dialyse assure en partie seuleument le remplacement de la fonction rénale. Elle débarrasse le sang des déchets et de l'eau (ou toxines) accumulés en excès dans le corps.

Elle permet :

- d'épurer le sang des déchets non éliminés par les reins malades (urée, créatinine….),

- de rééquilibrer la répartition de l’eau et des autres substances dissoutes dans l’organisme.

- de retrouver l’appétit et une meilleure forme physique, afin d’améliorer la qualité de vie et la réinsertion socioprofessionnelle.

Il existe deux techniques de dialyse :

L'hémodialyse : le sang est filtré à travers une membrane artificielle. Cette technique nécessite la réalisation d'un accès facile au sang qu'on appelle l'abord vasculaire. Elle se déroule à domicile ou dans une structure de dialyse. La gestion de la prise en charge peut être publique, privée ou associative.

La dialyse péritonéale se déroule en général à domicile.

Il est possible de passer, sous certaines conditions, d'une technique à l'autre.