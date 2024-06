Crise en Nouvelle-Calédonie : la gendarmerie va recevoir le renfort de blindés "Centaure", dernier-né des engins d'intervention

Gérald Darmanin indique que la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie va recevoir dans les prochaines heures des engins blindés de dernière génération, des "Centaure".

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a indiqué via son compte X (ex-Twitter) : "Les premiers blindés « Centaure » de la gendarmerie arrivent dans quelques heures en Nouvelle-Calédonie", pour permettre aux forces de l’ordre de mettre fin à tous les barrages et "rétablir complètement l’ordre républicain dans l’archipel".

Les premiers blindés « Centaure » de la gendarmerie arrivent dans quelques heures en Nouvelle-Calédonie pour aider nos forces de l’ordre à mettre fin à tous les barrages et rétablir complètement l’ordre républicain dans l’archipel. pic.twitter.com/iL5HgRYLHp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 31, 2024

Le "Centaure"

Le "Centaure" est destiné à remplacer les VBRG (véhicules blindés à roues de la gendarmerie), qui ont commencé à entrer en service il y a 50 ans. Le "Centaure" est déployé progressivement depuis la mi-2023. À terme, 90 engins de ce type seront en service sur l'ensemble du territoire français. C'est un engin polyvalent, tout-terrain qui peut transporter jusqu'à 10 personnes et qui est adapté à un large panel d'interventions.

Pour répondre à une situation de graves troubles à l’ordre public par exemple, il peut tirer des grenades lacrymogènes à l'aide de son tourelleau, afin de maintenir à distance ou faire se disperser des individus violents. En cas de menaces plus graves, comme une attaque terroriste, qui impliqueraient le recours à la force armée, le Centaure peut être équipé d’une mitrailleuse 7,62 téléopérée. Gendarmerie nationale

Les caractéristiques du Centaure sont impressionnantes :

Poids : 14.5 tonnes

Longueur : 7.5 mètres

Largeur : 2.94 mètres

Hauteur : 3.82 mètres

Puissance : 300 chevaux

#Centaure 🛫 Des blindés de la Gendarmerie Nationale sont en cours de projection en #NouvelleCalédonie :

➡️ Renforcer les capacités opérationnelles locales

➡️ Poursuivre notre engagement pour rétablir l’ordre Républicain pic.twitter.com/gNuT7Xdayh — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 31, 2024

Transporté en Antonov

Ces engins "Centaure" sont actuellement en vol vers la Calédonie, transportés dans un Antonov 124 ukrainien, affrété par l'armée de l'air. Cet appareil est déjà venu lundi dernier pour acheminer des hélicoptères sur le Caillou.