Crise en Nouvelle-Calédonie : le couvre-feu et les interdictions restent les mêmes ce jour, en attendant de nouvelles mesures mercredi

Pour ce mardi 24 septembre, rien ne change. Le couvre-feu et les interdictions de vente d'alcool et de rassemblements restent les mêmes. Et les troubles sur la voie publique ont été moins nombreux dans la nuit de lundi à mardi. " La plus calme" depuis quatre jours, selon le haut-commissaire.

Le haut-commissariat communiquera mercredi sur les mesures d’ordre administrative à venir, a annoncé l'institution dans un communiqué du mardi 24 septembre. En attendant, celles-ci restent les mêmes que celles de ce week-end. À savoir : le couvre-feu de 18h00 à 6h00, l'interdiction du port et du transport d’armes, l'interdiction de la vente d’alcool et de la consommation sur la voie publique et l'interdiction des rassemblements.

"Le 24 septembre est la fête de la citoyenneté qui doit rassembler toute la Nouvelle-Calédonie et ses communautés et non diviser", tient à rappeler le haut-commissaire.

Les gendarmes de Poum victimes de jets de pierre

Par rapport aux nuits précédentes, "l’activité a été en baisse cette nuit sur l’ensemble de territoire", annonce le haut-commissaire. À Nouméa, ce sont les quartiers de Tindu, Kaméré, Rivière-Salée, Magenta et Vallée-du-Tir qui ont été le plus touchés de 18h à minuit. "Depuis quatre jours, c'est la nuit peut-être la plus calme sur l'agglomération de Nouméa", a déclaré à l'AFP le Haut-commissaire, Louis Le Franc. Les 6 000 policiers et gendarmes sont "présents sur l’ensemble du territoire", ce qui leur permet "d’intervenir le plus rapidement et efficacement possible et d’interpeller les auteurs des troubles."

À noter que la brigade de gendarmerie de Poum a été victime de jets de pierres.