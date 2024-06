Crise en Nouvelle-Calédonie : le vol Aircalin pour Brisbane annulé en raison des mauvaises conditions météo, les autres voyages modifiés

À cause des mauvaises conditions météorologiques, la compagnie aérienne Aircalin a été contrainte d'annuler son voyage pour Brisbane ainsi que le vol en provenance de Fidji, ce mercredi 5 juin. Les horaires des autres vols sont modifiés.

Les mauvaises conditions météo ont perturbé la reprise des vols Aircalin, ce mercredi. En effet, le pont aérien prévu entre l'aérodrome de Magenta et l'aéroport de Tontouta n'a pas pu être assuré. Conséquences : le vol SB150 Nouméa-Brisbane avec un départ prévu à 20h15 est annulé. "Les passagers concernés seront contactés par Aircalin et reprogrammés sur de prochains vols cette semaine", précise la compagnie. Le vol SB631 Nandi-Nouméa qui devait arriver à 18h45 en Nouvelle-Calédonie a été aussi annulé et remplacé par un vol Nandi-Brisbane-Nouméa qui "permettra le retour en Nouvelle-Calédonie de tous les passagers bloqués à Brisbane et initialement prévus sur le vol SB151 de jeudi."

Programme du 6 juin

La compagnie aérienne détaille les vols pour le jeudi 6 juin.

Le vol SB151 Brisbane-Nouméa avec un départ à 10h et une arrivée à 13h10 est maintenu.

Le vol SB340 Nouméa-Wallis est non autorisé.

Le vol SB140 Nouméa-Sydney avec un départ à 16h et une arrivée 18h20 est confirmé.

Prévisions pour le 7 juin

Aircalin donne les prévisions pour le vendredi 7 juin.

Le vol SB141 Sydney-Nouméa le départ est prévu à 6h55 et l'arrivée à 10h40

Le vol SB150 Nouméa-Brisbane : horaires à confirmer

Le vol SB800 Nouméa-Narita : horaires à confirmer

À savoir que les vols prévus initialement les 5, 6 et 7 juin et qui ne sont pas mentionnés par Aircalin ci-dessus sont en cours d’annulation. A noter également que ces informations concernent les vols commerciaux et non les vols de rapatriement.