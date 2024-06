Législatives 2024 : les candidats des Loyalistes et du Rassemblement sont Nicolas Metzdorf pour la première circonscription et Alcide Ponga pour la deuxième circonscription

Les candidatures pour les Loyalistes et le Rassemblement ont été annoncées, ce jeudi 13 juin. Les deux candidats sont Nicolas Metzdorf pour la première circonscription et Alcide Ponga pour la deuxième circonscription.

"Ces deux candidats ont été maires. Et être maire c'est connaître la sensibilité dans les quartiers, les tribus. Nos candidats, ce sont deux chefs de partis, ceux qui représentent tous les Calédoniens, la paix, le vivre ensemble et le respect de chacun", commente Cael Normandon, qui anime les jeunes Loyalistes.

Les Loyalistes réunis ce jeudi 13 juin, à Nouméa, pour annoncer leur candidat aux élections législatives. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

"Acte politique"

Alcide Ponga, du Rassemblement lance "une condamnation ferme de ces actes de violence" et de continuer : " je veux appeler les Calédoniens à faire un acte politique.", lance Alcide Ponga.

Pour Nicolas Metzdorf, candidat des Loyalistes aux législatives : "on n'a mis notre militantisme de côté, nos egos de côté, on s'est dit que l'union la plus large des non- indépendantistes était fondamentale." "Le vivre ensemble est de notre côté, la haine de l'autre n'est pas de notre côté", ajoute-t-il. "Nous voulons aussi que la Nouvelle-Calédonie soit une terre de démocratie."