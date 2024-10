Crise en Nouvelle-Calédonie : les mesures administratives sont reconduites jusqu'au 3 novembre, y compris le couvre-feu

Le couvre-feu est maintenu sur le territoire, de 22h à 5h du matin, jusqu'au 3 novembre. Le haut-commissariat confirme également la prolongation de l’ensemble des mesures administratives concernant la vente d’alcool, de l'interdiction du port d'arme et de l'autorisation des marchés et des manifestations sportives.

À la veille de la rentrée scolaire, le haut-commissariat annonce que l'interdiction de sortir entre 22h et 5h du matin est prolongée jusqu'au 3 novembre, en Nouvelle-Calédonie. L'ensemble des mesures administratives reste également en vigueur les deux prochaines semaines.

La vente d’alcool toujours limitée

Les services de l'État précisent ainsi que les mesures concernant la vente d'alcool à emporter sont prolongées. Les horaires d'ouverture dans les points de vente autorisés se déclinent comme suit :

de 8 heures à 18 heures, du lundi au jeudi.

de 8 heures à midi le vendredi.

Les quantités sont inchangées :

Quatre litres pour la bière ou le cidre (les boissons avec moins de 9° degrés d'alcool). Soit un pack de douze canettes.

Deux litres d'alcool quand le degré est compris entre 9° et 22° (le vin)

Un litre maximum pour les alcools forts (whisky, rhum, gin, vodka, etc.)

Les marchés et manifestations sportives autorisés

Les marchés habituels et les manifestations sportives sont autorisés sur l'ensemble du pays. Toutefois, les rassemblements de personnes, les défilés ou encore les cortèges restent interdits dans les communes du Grand Nouméa, jusqu'au 3 novembre.

Port d'arme et transport de carburant interdits

"Le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions, sans motif légitime", ainsi que tout objet s'apparentant à une arme sont interdits jusqu'au 3 novembre inclus. De même pour "la vente au détail et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon".