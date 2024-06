Crise en Nouvelle-Calédonie : les obsèques de Stéphanie, 17 ans, ont eu lieu ce samedi

Elle fait partie des sept morts par balle tombées depuis le 13 mai. Elle s’appelait Stéphanie Doouka, 17 ans, ses proches la surnommaient Nana. Ses obsèques ont eu lieu ce samedi 1er juin, au cimetière du 4ème kilomètre.

Familles, amis, connaissances et militants du FLNKS sont venus en nombre pour honorer sa mémoire. Des gestes coutumiers ont été échangés avant chaque temps de recueillement. Un moment important pour sa famille endeuillée depuis son décès le 15 mai dernier.

Plus de 200 personnes ont suivi le cortège funèbre de l’adolescente. Certains tenaient des drapeaux kanaky, plusieurs étaient vêtus de tuniques aux couleurs de la « lutte » comme on peut souvent l’entendre. La mort de « Nana » a rassemblé au-delà de son cercle familial proche, un élan de solidarité dans la douleur pour traverser cette épreuve nous confiait Jacky, grand-père paternel de Stéphanie.

Malgré la tragédie, beaucoup de personnes sont venues aujourd’hui pour la mort de Nana, je vois même certaines qui ne sont pas membres de notre famille, mais qui viennent tout de même faire la coutume et nous soutenir dans notre deuil, et c’est fort, malgré tout c’est fort pour nous, et cela nous aide à avancer.