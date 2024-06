Crise en Nouvelle-Calédonie : les réseaux de transports en commun toujours suspendus

Les réseaux Tanéo ainsi que celui du transport scolaire maintiennent la suspension de leurs transports en commun. En cause : un manque de sécurité important.

Aucun bus Karouia et Carsud du réseau Tanéo ou des transports scolaires (SCT) ne reprendront du service. Le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) l'a annoncé dans un communiqué, ce 17 juin.

"Les deux principales conditions de reprise ne sont toujours pas réunies ou garanties par les autorités compétentes, à savoir : la sécurité des voyageurs et des chauffeurs ainsi que la libre circulation sur les voies", détaille le syndicat.

Un agent blessé

En effet, selon le SMTU, lors d’une opération de terrain pour estimer les dégâts, une des équipes a été agressée et un des agents blessé et conduit au Médipôle. "Des actes violents envers des personnels au service du public", condamnés par le syndicat qui souhaite pourtant "reprendre au plus tôt".

À ce jour, cette reprise n'est pas possible car elle se ferait "au détriment de la sécurité des voyageurs et du personnel."

D’ores et déjà, le SMTU assure que le service de transport en commun "ne pourra pas être le même qu’avant le 13 mai 2024."