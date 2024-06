Crise en Nouvelle-Calédonie : obsèques du jeune homme tué à Païta, des marches et des blocages en hommage

Les militants de la CCAT et les proches de Lionel Païta ont souhaité lui rendre un dernier hommage ce mardi 18 juin, en Nouvelle-Calédonie. Le jeune homme a succombé à ses blessures quelques jours après des échanges de tirs avec des gendarmes mobiles. Des faits qui se sont déroulés à Païta, dans le secteur du col de la Pirogue, au début du mois de juin. Ce matin, de nombreuses routes étaient bloquées en marge des obsèques.

Ce mardi 18 juin au matin, la circulation était fermée vers le col de la Pirogue, à Païta. Une marche a été organisée en marge des obsèques de Lionel Païta, mort des suites de ses blessures le 7 juin, après une confrontation avec les forces de l'ordre. Lionel Païta avait 26 ans. Il était le petit-fils de Clément Païta, grand chef de Païta.

Selon les membres de sa famille, c'était un "jeune homme dynamique et investi dans sa tribu". Plusieurs centaines de personnes se sont rendues sur place. Des représentants CCAT de différentes régions, notamment de l'agglomération de Nouméa et du Nord, des gens du district coutumier et de la commune. Il a été inhumé au col de la Pirogue.

Hommage aussi dans le Nord

Une marche s'est également déroulée ce matin, à la tribu d'Unia, à Yaté, en hommage au défunt et la circulation n'était pas possible jusqu'à 13 heures.

À Poindimié, dans les communes de Houaïlou et Pouébo, il est impossible d'entrer ou de sortir depuis lundi soir 20 heures, à l'exception des véhicules prioritaires et des piétons. Ce blocage est maintenu jusqu'au mercredi 19 juin, 6 heures.

Au niveau de la tribu de Bondé, à Ouégoa, la route était fermée depuis 6 heures ce matin, jusqu'à 18 heures. Tout comme où il y a des barrages bloquants, à Poya à hauteur de la RT1, à Népoui, au Sud, à Voh au Nord. Deux barrages non filtrants ont également été établis jusqu'à midi à Koumac.