Crise en Nouvelle-Calédonie : Ouverture du festival des arts du Pacifique, sans la délégation calédonienne

La 13e édition du festival des arts et de la culture du Pacifique s’est ouverte, le 7 juin. Organisé tous les 4 ans, l’événement réunit 28 Etats et territoires du Pacifique. Cette année, la rencontre se déroule à Hawaï. 35 000 artistes se réunissent autour du thème Regenerating Océania. Mais la délégation Calédonienne est absente en raison de la crise.

La nouvelle édition 2024 du festival des arts et de la culture du Pacifique se tient sans la délégation de Nouvelle-Calédonie. Le Festpac a démarré le 6 juin (7 juin, heure calédonienne) pour sa 13ème édition sur le thème de Regenerating oceania. Une invitation pour chaque peuple à se réapproprier ses racines. L'absence de la Nouvelle-Calédonie a été évoquée dans le discours d'ouverture de l'événement.

« Nous nous rappelons de nos frères et sœurs qui ne sont pas là, avec nous. Nous ramenons leurs esprits avec nous. Nos frères et sœurs du Vanuatu, nos frères et sœurs kanaks de Nouvelle-Calédonie. Bien qu’ils ne soient pas ici avec nous, nous amenons leurs esprits avec nous cette semaine » a-t-il été dit en ouverture de l'évènement.

Le festival se poursuit, jusqu’au 16 juin prochain.