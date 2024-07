Crise en Nouvelle-Calédonie. Pas de défilé militaire pour ce 14 juillet, mais un cortège et beaucoup de drapeaux

Alors que la Nouvelle-Calédonie est en crise depuis deux mois, en ce 14 juillet, à Nouméa, seul un dépôt de gerbe a été organisé en lieu et place du traditionnel défilé militaire. Les partisans du maintien dans la France se sont retrouvés autour de la place Bir-Hakeim en marge de la cérémonie officielle. Côté indépendantiste aussi, l'appel à mobilisation en ce jour symbolique a été entendu.

Une fête nationale au goût particulier cette année en Nouvelle-Calédonie. Le traditionnel défilé a laissé place à un autre type de cortège ce matin. De nombreuses voitures, avec des drapeaux français aux fenêtres et La Marseillaise dans les enceintes parfois, ont circulé dans les rues de Nouméa. Un convoi de 4 km environ qui est passé par les baies.

Un tour des baies

Un défilé parti de la Moselle à Nouméa pour un tour des baies avant de retrouver la place Bir-Hakeim et la cérémonie officielle. Sur place, moins de monde que d’autres années, mais les participants, malgré la petite pluie, étaient motivés. "Ce n’est pas pour représenter la France par rapport aux événements actuels, mais c’est surtout parce que c’est chaque année. On est là, on est Français, on représente nos couleurs", raconte cet homme.

"Montrer son soutien"

Les maillots de l’équipe de France de football étaient de sortie, comme les drapeaux tricolores. "On s’est baladé aujourd’hui, on a vu tout ce cortège avec tous ces drapeaux et ça nous a motivés à venir, profiter de cet instant. Particulièrement cette année, on a envie de montrer un peu notre soutien", confie cette femme.

Les motivations de chacun étaient diverses ce matin. "Il ne faut pas se laisser faire, surtout en cette période d’événements qui divisent le territoire calédonien et la France, avec les élections législatives", ajoute cet homme.

"L'incertitude de l'avenir"

Le défilé militaire est habituellement un moment de rassemblement important. "La Marseillaise, ça nous parle, ça nous prend aux tripes. Ce qui m’a motivé à venir c’est la conjoncture insurrectionnelle et l’incertitude de l’avenir."

On voudrait rester Français et on ne sait pas comment faire. Un Calédonien qui a participé à ce 14 juillet, à Nouméa

Beaucoup de drapeaux indépendantistes

Et en ce dimanche, une autre mobilisation était organisée, celle des indépendantistes, en particulier dans le grand Nouméa. Beaucoup de drapeaux flottaient ce matin dans les rues de Nouméa, accrochés aux véhicules ou bien agités sur le bord des routes. Notamment aux abords des ronds-points comme à Dumbéa-sur-Mer, et à Nouméa, dans les quartiers de la Vallée-du-tir ou encore à Montravel.

Dans le calme et en musique

En effet, de nombreuses personnes se sont réunies à Montravel pour manifester et rappeler leur attachement aux couleurs du drapeau indépendantiste en ce jour symbolique. Les forces de l’ordre étaient sur place, mais la mobilisation, jusqu'à ce midi, s'est déroulée dans le calme et en musique.

Pas de défilé militaire cette année

Au programme de ce 14 juillet également, un dépôt de gerbe, à Nouméa et dans plusieurs communes du territoire, mais pas de grand défilé militaire. "L’ensemble des forces civiles et militaires sont actuellement déployées sur le terrain pour assurer la sécurité de la population calédonienne, la sécurité des infrastructures civiles et militaires les plus sensibles pour permettre la circulation automobile de la population calédonienne, explique Louis Le Franc, haut-commissaire de la République. Ce qui implique la dislocation des barrages et leur enlèvement donc ça nécessite beaucoup de moyens. Tous ces moyens sont actuellement sur le territoire calédonien et il n’était pas concevable d’imposer à ceux qui assurent notre sécurité de devoir faire un défilé."