Crise en Nouvelle-Calédonie : Pour ces élections européennes 92 % des bureaux de vote ont ouvert sur le territoire, une participation de 8,81 % à la mi-journée

92% des bureaux de vote ont ouvert à 7h ce dimanche 9 juin en Nouvelle-Calédonie. Au total, 272 bureaux sur 297 ont ouvert, regroupés en 76 lieux. 22 831 électeurs sont appelés à voter. NC la 1ère fait le point sur le taux de participation dans les communes.

C'est le grand jour des élections européennes. Le scrutin des élections européennes s'est ouvert dimanche à 7 heures, sous haute sécurité, trois semaines et demie après le début des émeutes. Les horaires ont été aménagés de façon à pouvoir accueillir les 222 831 électeurs du territoire en tenant compte du couvre-feu, et les 272 bureaux de vote ont été regroupés en 76 lieux.

À la mi-journée, le taux de participation est de 8,81%. Il était de 8,13 % à la même heure au scrutin précédent en 2019.

À Nouméa et dans le Grand Nouméa

Dumbéa

À 11 heures, à Dumbéa, le taux de participation est insignifiant, seulement de 6,5 %, soit près de 3 points de moins qu'il y a 5 ans. Ce scrutin se déroule sous haute tension, puisque très tôt ce dimanche, des échanges violents se sont déroulés entre les fauteurs de troubles et les forces de l’ordre.

Sur la SAV, peu après Kenu In, des débris de verres ou encore des cailloux, et des déchets, sont étalés sur la route. Et à partir de ce lieu, jusqu’à l’échangeur du Dumbéa Mall, des tirs de bombes de dispersion ont été lancés par le GIGN sur les militants positionnés côté montagne, qui répondaient à coups de jets de pierres. La circulation est donc impossible sur ce tronçon mais aussi à Auteuil.

Ces entraves ont retardé l’ouverture des bureaux de vote, le scrutin s’est ouvert à 7h30 au lieu de 7h, pour laisser le temps aux assesseurs d'être présents. Les habitants qui se sont déplacés se sentaient en sécurité, rassurés par la présence d’une dizaine de forces de l’ordre sur place. Les 23 624 électeurs de Dumbea sont attendus jusqu’à 17h, dans les 26 bureaux de vote. Les bureaux 1 à 20 sont concentrés à l’hôtel de Ville, les 6 autres, dans la mairie du Nord.

Nouméa

Tous les bureaux de vote ont ouvert à 7h, comme prévu. 150 agents communaux mobilisés. Aucun débordement n’est a signalé à la mi-journée. Les forces de l’ordre restent sur le qui-vive. Policiers et gendarmes assurent la sécurité des six sites de vote que compte la ville de Nouméa.

À l'ouverture du scrutin, une vingtaine d'électeurs faisaient la queue devant l'hôtel de ville de Nouméa, placé sous la protection de plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre. À Ko We Kara, huit bureaux de vote ont été regroupés : ceux des quartiers Nord. dont Tindu, Logicoop, Kaméré ou encore Rivière Salée. Quelques électeurs se sont déplacés alors que les routes ne sont pas toutes sécurisées. Pour certains c’était même le parcours du combattant pour s’y rendre et trouver le bon bureau. À la salle omnisports de l'Anse Vata, 16 bureaux de vote sont regroupés mais le niveau de participation était plutôt faible, ce matin.

A Ko We Kara, huit bureaux de vote sont regroupés. • ©Sheïma Riahi / NC la 1ère La salle omnisport de l'Anse Vata équipée pour les bureaux de vote. • ©Sheïma Riahi / NC la 1ère

Mont-Dore

Trois lieux de vote aujourd'hui, au Mont-Dore qui regroupent 25 bureaux de vote: onze bureaux à la salle des communautés du Vallon-Dore, dix bureaux regroupés à la salle omnisports de Boulari et quatre regroupés à l'hôtel de ville. A midi, le taux de participation était de 8,77 %.

Les bureaux de vote de la partie Sud ont été exceptionnellement regroupés à la salle des communautés, qui se trouve à côté de l’embarcadère.

Les bureaux de vote du Mont-Dore Sud ont été regroupés. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Païta

À Paîta, tous les bureaux de vote sont au dock socio-culturel. Aucun incident n'est à signaler, les forces de l’ordre sont présentes en nombre précise la mairie.

En brousse

Farino et Sarraméa

À Farino, le marché mensuel a été sacrifié en vue des européennes. 683 électeurs sont attendus où l'abstention a atteint 65 % en 2019. Les électeurs du Grand Nouméa toujours inscrits ici, pourraient manquer à l'appel. Les gendarmes étaient positionnés devant la mairie.

À Sarraméa, le bureau a ouvert avec une heure de retard, avec finalement suffisamment de volontaires pour que le scrutin puisse se tenir.

La Foa

Quatre bureaux de vote sont regroupés à la Foa au centre socio-culturel.

Bureau de vote à La Foa. • ©Julie Straboni / NC la 1ère

Bourail

À midi, Bourail a recensé 595 votants sur 4 742 électeurs Bouraillais, soit 13 % des suffrages exprimés.

Dans le Nord et le Côte Est

Zone VKP

À Pouembout, on comptabilise 1909 inscrits, répartis sur deux bureaux de vote. "Sur VKP, on est en contact avec toutes les communes et bureaux de vote de la province Nord et tout se passe très bien. Une seule commune a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'organiser les élections", commente Frédéric Bouteille, commissaire délégué de la République pour la province Nord.

Le bureau de vote à la mairie de Pouembout. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

À Koné, le vote a commencé comme prévu à 7h.

Pouebo et Thio

À Pouebo ou encore à Thio, le vote a commencé à 7 heures, comme prévu. Thio a regroupé les bureaux de vote proches du village mais a maintenu celui de Borendy, beaucoup plus excentré.

Poum

Les bureaux de vote ont ouvert normalement à Poum, où la mairie a fait le choix de ne pas les délocaliser, pour éviter de rallonger les trajets, alors que le carburant manque.

Dans les îles

Lifou

28 bureaux sur 11 sites ont ouvert à Lifou, dont un à Tiga. À 11 heures une très faible participation était constatée, seulement 44 votants. La CCAT est présente aux abords du bureau de vote à Dreulu, " Notre priorité c'est le retrait du corps sur le dégel du corps électoral, l'Europe c'est loin, ce n’est pas notre priorité. On est là pour faire acte de présence sans gêner le déroulé du bureau de vote", commente Charles Qenegei, responsable de la CCAT.

Ouvéa

À Ouvéa, les bureaux de vote n’ont pas ouvert ce matin. Les équipes municipales n’ont pas pu accéder au matériel électoral et aux urnes en raison d’un mouvement de protestation lancé par des jeunes, qui ont bloqué l’entrée de la mairie. Des jeunes qui, selon nos informations, ont ainsi voulu montrer leur colère après l’annonce hier du décès du jeune Lionel Païta, sa maman est originaire d'Ouvéa. Il est décédé à la suite de ses blessures après une altercation avec des gendarmes lundi dernier. La mairie a fait constater le blocage par les gendarmes et précise que cette mobilisation a lieu dans le calme, des discussions ont eu lieu jusqu’à 8h30 pour tenter de laisser le personnel accéder aux urnes mais sans succès.