Crise en Nouvelle-Calédonie. Quatre mois après les émeutes, tous les étudiants n’ont pas repris les cours

Après plusieurs mois difficiles liés aux violences insurrectionnelles dans le pays, et une continuité pédagogique pas toujours évidente, la vie étudiante a repris sur le campus de l’UNC. La majorité des élèves sont de retour, mais certains manquent à l’appel.

La situation sécuritaire s’est stabilisée sur le Caillou, le campus universitaire n’est plus isolé en raison des émeutes, mais les exactions sont encore dans toutes les têtes. C’est le cas de Malieta, une étudiante en deuxième année de licence de droit à l’UNC. Dès que les violences ont éclaté dans le Grand Nouméa, elle a choisi de fuir sur l’île voisine de Wallis. Quelques temps plus tard, elle est revenue sur le Caillou afin de terminer ses études avec ce crédo : ne rien lâcher.

D’autres étudiants sont partis en métropole, d’autres encore sont partis en Polynésie… Quelques élèves sont revenus. C’était dur la reprise. Malieta, étudiante en deuxième année de licence de droit

Si la majeure partie des étudiants a trouvé la force de reprendre le chemin des cours, d’autres ont eu plus de mal. Selon Soraya, étudiante en droit, ce sont surtout les problèmes numériques et liés aux transports qui sont en cause. “On a eu une interruption des cours et le réseau de transports arrêté, ça a été compliqué de suivre les cours, donc ils ont mis en place un système de [cours en] distanciel mais c’était quand même difficile pour certaines personnes de suivre en raison de la connexion, il n’y en a pas partout. ” souligne t'elle.

187 démissions

Sur 3500 inscriptions en début d’année, l’université de la Nouvelle-Calédonie recense 187 démissions d’étudiants dont l’essentiel a rejoint l’Hexagone afin de poursuivre ses études. Une vague de départs habituelle en cette période de l’année. Néanmoins, la direction de l’établissement relève que des étudiants ont, aussi jeté l’éponge en raison de la crise.