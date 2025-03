Crise en Nouvelle-Calédonie : un guichet unique pour faciliter les démarches des entrepreneurs touchés par les émeutes

800 entreprises ont été détruites lors de la crise du 13 mai 2024. Pour les entrepreneurs qui souhaitent reconstruire, les démarches administratives sont parfois lourdes et même décourageantes. Le gouvernement avec l'aide des administrations et de la CCI met en place un guichet unique pour faciliter les démarches.

Les entrepreneurs qui se lancent dans cette démarche de reconstruction après les émeutes se heurtent souvent au labyrinthe administratif. Ils doivent composer avec la paperasse de la mairie, du gouvernement ou encore de la province. En bref, des interlocuteurs trop nombreux.

Le gouvernement vient donc donc de créer un guichet unique, géré par la CCI, la chambre de commerce et d'industrie. "Notre rôle c'est d'aller voir ses différentes administrations et de porter les dossiers, d'obtenir des autorisations le plus rapidement possible pour les entrepreneurs. Ce point d'entrée unique, le conseiller va s'occuper de toutes les démarches" explique David Guyenne, président de la CCI.

"Accélérer les choses"

La province Sud et les mairies du Grand Nouméa souhaitent faciliter les démarches, notamment l'obtention d'un permis de construire, pour lequel les délais sont toujours longs, "trois mois environ" indique la maire de Nouméa Sonia Lagarde. "On va accélérer les choses pour permettre à ceux qui veulent reconstruire, une facilité pour obtenir un nouveau permis."

D'après les chiffres de la CCI, sur 800 entrepreneurs, 15 % souhaitent reconstruire, 47% ne savent pas encore et 38% ne veulent pas le faire. Alors avec cette initiative de guichet unique, le gouvernement veut modifier ceux qui ont déjà claqué la porte pour investir de nouveaux sur le territoire.

Le reportage de David Sigal et Gaël Detcheverry.