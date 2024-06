Dany Dalmayrac, anthropologue calédonien, est décédé

L'anthropologue, auteur, essayiste calédonien Dany Dalmayrac est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 66 ans, dans la nuit du mardi au mercredi 12 juin. Des proches lui rendent hommage.

A quelques jours de la fête des pères, Dany Dalmayrac s'en est allé, à l'âge de 66 ans. Il était père de deux enfants. Sa famille, les clans alliés et ses proches se réuniront la semaine prochaine pour les veillées et l'enterrement prévu vendredi 21 juin au 5e Km.

Romancier et essayiste

ll était docteur en anthropologie et titulaire d'une maîtrise de droit public. Juriste de formation, il a travaillé au sein de la police municipale de Nouméa, puis il a intégré le trésor public. Durant quelques années, il a été secrétaire général du Sénat coutumier.

Durant sa carrière administrative, il a publié divers ouvrages. Passionné de littérature depuis son enfance, épris de son pays, Dany Dalmayrac a tout d’abord publié un roman Les sentiers de l’espoir, Kanak et Nippo-kanak ( 2003). Puis des nouvelles intitulées L’île monde (2005) et La petite bicyclette (2008).

Sa dernière publication est un essai, paru en 2022, traitant de "la condition des métis kanak en Nouvelle-Calédonie", ceux là-même qui "forment la troisième communauté du pays".

Évoquer l’histoire, pour moi, c’est plus qu’un devoir de mémoire, c’est un devoir de sang, au nom de ces ancêtres et de ceux qui, dans le monde kanak, les ont sauvés. Dany Dalmayrac La densité de l’Hisoire, Mwa Véé ( 2004)

Un métis, fier de son histoire, fier de ses origines

Homme discret, cultivé, Dany Dalmayrac était fier de son métissage. D’un père d’origine européenne et d’une mère mi-japonaise, mi-kanak, l'anthropologue a porté cette réflexion depuis plus de quarante-cinq ans sur le métissage universel et le métissage kanak dans son dernier ouvrage.

Un essai très riche, très documenté qui a apporté beaucoup à la sociologie de la Nouvelle-Calédonie. Jerry Delathière

Ami de longue date de Dany Dalmayrac, l’historien Jerry Delathière se dit extrêmement attristé par la disparition de cet homme qu’il considérait comme un frère. Ils partageaient les mêmes valeurs, et avaient de longues discussions sur la société calédonienne tant sur le plan politique, que sur des aspects socio-économiques …

Un parcours politique engagé

Dany Dalmayrac avait écrit la charte des originaires, prélude à la charte de la citoyenneté calédonienne. Ronald Frère, compagnon de route politique au tout début de la provincialisation, témoigne.