"De nombreux élèves sont dans l'inconnu", alerte le proviseur adjoint au lycée du Mont-Dore, la crise influence les choix d'orientation des lycéens en Nouvelle-Calédonie

Les lycéens avaient jusqu'à minuit, mercredi 23 octobre, pour choisir leurs vœux sur la plateforme Parcoursup Nouvelle-Calédonie. Les élèves ont dû choisir des filières alors que pour certains, ils n'ont pas eu cours pendant plusieurs mois, en raison des exactions.

Les lycéens scolarisés en Nouvelle-Calédonie avaient jusqu'au mercredi 23 octobre, à minuit, pour sélectionner de futures formations dans l'enseignement supérieur. Le 30 octobre, ils finaliseront leurs dossiers. Cette année, l'accompagnement des élèves dans leur choix de formation a été "un peu plus personnalisé" que d'habitude, d'après Régis Aubry, proviseur adjoint au lycée polyvalent du Mont-Dore. Il explique avoir quelques élèves qui ne sont plus dans l'établissement suite aux émeutes."On a aussi bien des gens qui viennent du Mont-Dore Sud que des gens qui viennent de Poindimié ou Koumac parce que l'on a des filières uniques", précise-t-il.

Normalement, les élèves font leurs inscriptions avec les professeurs et la conseillère d'orientation. Mais quand certains viennent trois fois dans la semaine parce que les navettes ne fonctionnaient pas, à cause de la météo, ou la circulation sur la route, ce n'est pas possible. Régis Aubry, proviseur adjoint au lycée polyvalent du Mont-Dore

Trois ou quatre mois sans cours

En plus, cette année, beaucoup de choses n'ont pas eu lieu, comme les journées portes ouvertes et les salons d'orientation. "De nombreux élèves sont dans l'inconnu, cela a été plus de travail. Tous les élèves ont été contactés individuellement. Ceux qui n'ont pas fait de vœux, on sait très bien pourquoi", affirme-t-il. En terminale générale, "trois élèves de plus que l'année dernière" environ ont décroché. "Peut-être qu'ils se réinscriront l'année prochaine. Poursuivre des études supérieures alors que vous avez raté trois ou quatre mois de cours, vous n'êtes pas sûrs d'avoir les connaissances nécessaires pour faire des études de médecine, d'histoire-géographie ou de droit, par exemple".

73 % d'inscrits à Dumbéa

Le nombre d'élèves inscrits sur la plateforme Parcoursup NC au lycée Dick-Ukeiwë à Dumbéa est de 320 sur 435 élèves, de terminales générales et technologiques confondues, c'est-à-dire 73 % de lycéens. "On a insisté sur la création de comptes sur Parcoursup NC quand bien même les élèves décideraient de partir faire leurs études en Hexagone à la rentrée de septembre 2025". Ainsi, lorsque "le candidat créera son compte Parcoursup FR en janvier 2025, il bénéficiera tout de suite d'une place pour la remontée de ses bulletins, de l'avis des enseignants, etc...", développe Angélique Desffontaine, proviseure adjointe de l'établissement.

Dans les filières choisies par les élèves du lycée de Dumbéa, "on a une majorité de licences, de BTS (brevet de technicien supérieur), de CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles), et de BUT (bachelor universitaire de technologie). Il n'y a pas de grands changements sur le territoire par rapport aux vœux qui sont émis", constate la proviseure adjointe.

À Anova, 80 % d'élèves sur Parcoursup

Au lycée privé Apollinaire-Anova de Païta, "80 % des élèves de terminale toutes filières confondues sont inscrits", d'après Cédric Robert, son proviseur.