Dernière semaine pour s'inscrire à l’Université de Nouvelle-Calédonie

La fin des vacances approche pour les étudiants calédoniens. La rentrée aura lieu lundi prochain sur les campus de Nouville et de Baco. Petit guide pratique.

Dave Waheo-Hnasson (Julien Mazzoni) •

La rentrée sur le campus de Bako et de Nouville est prévue le lundi 5 février.

Déjà plus de 1 200 élèves sont déjà inscrits mais l’Université attend cette année environ 3 400 étudiants. Les démarches peuvent se faire en ligne, sur la plateforme "Mon inscription" ou directement sur les sites universitaires. Jusqu’au vendredi 2 février sur le campus de Nouville et jusqu’au mardi 6 février sur celui de Baco.

20 à 50 000 francs par an l'inscription...

Les tarifs pour l'université publique sont des tarifs nationaux. Ils s'élèvent à environ 20 000 francs par an de droits d'inscription pour une licence et environ 30 000 francs par an pour un master. Les boursiers sont bien entendu exonérés de ces droits d'inscription. À cette somme, il faut ajouter un peu moins de 50 000 francs de couverture sociale.

... et 120 francs à 450 francs le repas

"Pour ce qui est de l'accompagnement social des étudiants, ce qui est à côté de la salle de cours si on peut dire, on a la Maison de l'étudiant, qui est chargée de l'accompagnement sanitaire, social et psychologique des étudiants", explique Sylvain Raffard Artigues, le directeur de communication de l'UNC.

La structure tient des permanences avec des professionnels de santé et des psychologues et des assistants sociaux. Elle gère également le logement étudiant et la restauration. "Avec leur carte, les étudiants ont accès à des repas à 120 francs pour les boursiers et 450 francs pour un non-boursier", précise Sylvain Raffard Artigues.

Semaine d'intégration

À partir du 5 février, une semaine d'intégration, obligatoire pour les première année, sera organisée. L'occasion pour eux de découvrir leur campus et leur formation mais aussi de rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants avec qui ils travailleront, pendant plusieurs années pour certains.