Derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour 2023

Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales ou signaler un changement de domicile. Les mairies seront tout de même ouvertes samedi pour accueillir les retardataires, car contrairement à la Métropole où la réglementation a changé, après le 31 décembre, il sera trop tard pour les Calédoniens.

Charlotte Mannevy (avec L.C) •

L’année 2023 s’annonce sans élection : du jamais vu en Calédonie depuis 2016. Pourtant les mairies du territoire font toutes le même constat : il n’y a pas foule pour s’inscrire sur les listes électorales. Quoi qu'il en soit, la date est fixée au dernier jour de l'année."Je rappelle qu'on a que jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire. En Métropole, ils ont jusqu'au sixième vendredi précédent l'élection pour s'inscrire, ce qui n'est pas le cas en Calédonie" explique Mathieu Galéa, chef du service de la vie citoyenne à la ville de Nouméa.

Les mairies jouent les prolongations

Autrement dit : passé le 31 décembre, les inscriptions ne seront pas prises en compte. Alors ce samedi, toutes les mairies seront ouvertes pour accueillir les retardataires, mais attention, il faudra être sûr de pouvoir fournir tous les documents demandés.

L’inscription concerne la liste générale, qui permet de voter aux élections nationales et municipales, mais aussi la liste spéciale pour les élections provinciales, là encore avec le 31 décembre pour date butoir. "Cette inscription sur les listes électorales permettra de s'inscrire sur les listes générales et si elle veut être sur les listes électorales spéciales/provinciales, elle pourra profiter pour s'inscrire avant le 31 décembre de cette année" précise Jean-Luc Bourcier, le directeur du conseil des élections et de la citoyenneté au haut-commissariat.

Les demandes d’inscription seront prises en compte d’ici au 28 février pour la liste générale. Pour la liste provinciale, les commissions administratives spéciales présidées par un magistrat se réuniront à partir du 1er mars prochain. Les experts de l’ONU feront également le déplacement.