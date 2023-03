Des Calédoniens de plus en plus nombreux à renforcer la sécurité de leur domicile

Face aux cambriolages, toujours très importants sur le Caillou, de nombreux Calédoniens tentent de protéger leur habitation en misant sur des dispositifs de sécurité 2.0.

Valentin Deleforterie (Loreleï Aubry) •

Les cambriolages sont une réalité en Nouvelle-Calédonie : une étude de l'ISEE révèle qu'en 2021, 9% des Calédoniens interrogés se sont déclarés victimes d’au moins une atteinte à leur logement. Alors pour s'en prévenir, beaucoup cherchent à renforcer la sécurité de leur habitation avec des systèmes de protection dernier cri. Certains de ces dispositifs étaient présentés au salon de l'habitat, ce weekend, à Nouméa.

Des portes d'entrée "intelligentes" et contrôlées à distance

Parmi les stands les plus sollicités du salon de l'habitat à Nouville, il y a celui de Rémi Pio. En proposant des outils modernes de sécurisation du domicile, tels que des lecteurs de badge, des cadenas connectés ou encore des serrures qui ne s'ouvrent qu'avec un smartphone, le professionnel de la sécurité défend l'idée d'une sécurité connectée qui permet notamment de contrôler les accès à son domicile.

"On va installer une application smartphone sur laquelle on va pouvoir ajouter une personne, lui donner un accès de manière unique, ou récurrente si vous avez une femme de ménage qui vient tous les mercredis après-midi par exemple, ou temporaire dans le cadre d'une location de vacances de type Airbnb ou de manière permanente si vous voulez donner l'accès à votre compagne à votre domicile" explique t'il.

Un choix pléthorique de caméras de surveillance

De son côté, Alexandre Golzio propose des systèmes de surveillance, et là aussi, la technologie semble avoir évolué. Des caméras pilotables à distance, une option vision thermique ou encore un dispositif anti-vandalisme. Selon le professionnel, l'offre des dispositifs de sécurité doit évoluer avec son temps. Et de poursuivre, "on est en perpétuelle recherche d'évolution de nouvelles technologies pour répondre à la demande des clients et pour pouvoir sécuriser de mieux en mieux les habitations."



D'après l'ISEE, un calédonien sur cinq se sent régulièrement en insécurité. Raison pour laquelle le secteur est porteur ces dernières années. "Il y a beaucoup de gens, des sociétés, des patentés, qui voient dans le marché de la sécurité une certaine ruée vers l'or... et ils font n'importe quoi." déplore Alexandre Golzio.

Cet afflux de nouveaux entrepreneurs pourrait encore perdurer. Sur le caillou chaque année, 4% des ménages se font cambrioler en moyenne. Un taux quatre fois plus élevé que dans l'hexagone.