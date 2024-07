Crise en Nouvelle-Calédonie. Des instants de convivialité avant le couvre-feu

Dans de nombreux bars de Nouméa, les gérant s'organisent pour faire face à l'importante affluence des clients en quête de moment de détente. En dépit de la crise qui continue de secouer le pays et du couvre-feu maintenu à 20h, ces établissements offrent pour beaucoup un espace de répit.

Marion Thellier et Gaël Detcheverry •

Terrasses remplies et bars assiégés, c'est le quotidien à Nouméa depuis plusieurs semaines en fin de journée. En centre-ville ou sur les baies, les gérants de brasseries et d'établissements de nuits doivent parfois embaucher du personnel supplémentaire pour faire face à la demande grandissante. Avenue Foch, un bar de la place enregistre une hausse de sa fréquentation habituelle de 30%. Un phénomène qui s'explique d'autant plus par l'interdiction de vente d'alcool en vigueur sur le territoire depuis plusieurs semaines, dans les commerces.

Là où c'est un peu plus compliqué c'est pour arriver à arrêter le service à 19h et réussir à mettre les gens dehors sur le créneau de 19h30 pour que les clients puissent rentrer chez eux. Renan Guillon, gérant d'une brasserie

Conserver des instants de convivialité

La plupart des personnes en terrasse n'ont qu'un seul objectif : décompresser en fin de journée. La stratégie en ce moment : venir tôt, dès la sortie du travail, pour s'assurer une place assise. "On est là pour essayer de sortir du quotidien compliqué et nous échapper. Tout ceci n'a rien de superficiel, c'est nécessaire pour les gens" confie un jeune homme attablé avec un groupe d'amis.

Le reportage de Marion Thellier et Gaël Detcheverry.