DIRECT. Violences en Nouvelle-Calédonie : nouvelle nuit cauchemardesque à Dumbéa et Païta, affrontements entre forces de l'ordre et émeutiers à Magenta

Cinquième nuit d’émeutes et d’affrontements à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Les communes de Dumbéa et Païta sont sinistrées. Dans le quartier de Magenta, les forces de l’ordre ont essuyé des tirs de la part des émeutiers.

La Nouvelle-Calédonie est sous le régime de l’état d’urgence depuis quatre jours en ce samedi 18 mai

La situation reste toujours difficile dans certaines zones de Nouméa notamment à Magenta

Les communes de Dumbéa et Païta sont sinistrées et ont été cette nuit le théâtre de nouveaux pillages, saccages et incendies. Les habitants ont de grandes difficultés à s’approvisionner

