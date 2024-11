DIRECT. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie : monde économique, centre pénitentiaire, rencontre avec les maires, suivez la troisième journée de visite de la mission parlementaire

Les deux parlementaires rencontrent ce mercredi matin des représentants du monde économique. Et les attentes sont grandes. "On attend qu'ils nous expliquent comment ils vont pouvoir amener l'expertise de leur chambre, de l'Etat, des services du gouvernement français pour nous accompagner et développer des filières en Nouvelle-Calédonie, en s'adossant à un fonds d'investissement", explique de son côté Xavier Benoist, président de la Finc, la fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. "Ce que l'on dit c'est qu'on peut toujours endetter la Nouvelle-Calédonie, à la vie à la mort, mais si on veut que la Calédonie ait une chance de rembourser quelque chose, il faut qu'on développe de l'activité économique. Si on ne veut pas faire supporter le poids de cette dette au contribuable, il faut qu'on développe de l'activité économique et des filières qui créent de la valeur ajoutée en Calédonie."