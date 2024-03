DOCUMENTAIRE. "Femmes kanak, les pionnières", quand la condition des femmes kanak est racontée à travers l’histoire du pays

Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, NC La 1ère propose une programmation spéciale avec notamment le documentaire "Femmes kanak, les pionnières". Ce film est le premier mettant en perspective la condition des femmes kanak à travers l’histoire du pays. Une histoire faite d’exclusion et d’invisibilité. Aujourd’hui, trois jeunes femmes prennent la parole, incarnant le renouveau de la société calédonienne et cette prise de pouvoir des nouvelles générations.

Lucia, Lisa et Monique font partie de ces femmes qui, pour la première fois, peuvent participer pleinement à la construction de la société calédonienne. Collaboratrice d'une élue au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Lucia, diplômée en 2020, est la première femme kanak docteure en sciences économiques et sociales. Lisa est la première métisse calédonienne à avoir prêté serment pour devenir magistrate. Monique fait partie des premières femmes cadres supérieures travaillant dans le monde très masculin de la mine.

Depuis le "non" à l’indépendance voté lors du troisième référendum, en décembre 2021, l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie reste ouvert. Dans cette société en chantier, la question de la place de la femme est encore trop souvent secondaire… Pour les femmes, il a fallu attendre plus de trente ans pour qu’elles émergent en nombre au sein de la société calédonienne. Depuis les années 2010, elles sont les premières à percer le plafond de verre.

Découvrez ici le documentaire "Femmes kanak, les pionnières" réalisé par Latitude 21 Pacifique

Pourquoi a-t-il fallu tant de temps aux femmes kanak pour qu'elles prennent leur place à des postes à responsabilité dans la société calédonienne ?

Ce film retrace l’histoire de la Nouvelle-Calédonie à la lumière de la lignée des femmes kanak. Des femmes qui ont longtemps été les "invisibles" de la Nouvelle-Calédonie. À la périphérie de l’Histoire, elles ont été écartées par le système colonial et la coutume de l’espace public. Pourtant elles ont toujours été là, actives dans l’ombre.

Au fil des décennies se dessine le chemin parcouru pour qu’elles prennent leur place aux côtés des hommes et non plus derrière… Aujourd’hui, cette nouvelle génération de femmes émerge dans l’espace public grâce aux diplômes et à l’entrepreneuriat. Une génération qui reprend le flambeau de leurs aînées.

Elles doivent relever le défi de participer au devenir du pays, à la valorisation d’une culture kanak ancrée dans le passé qui doit rester en mouvement pour répondre aux défis de la mondialisation, et au rééquilibrage des pouvoirs entre les hommes et les femmes. L’histoire du pays ne s’écrira plus sans elles.

