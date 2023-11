Don du sang : piqûre de rappel aux Calédoniens avant les vacances

Alors que les grandes vacances approchent à grands pas, le centre de don du sang de Nouvelle-Calédonie veut faire passer le mot. Il a toujours besoin de donneurs. En ce moment, ce sont les personnes du groupe O négatif qui sont très attendues.

La publication sur les réseaux sociaux le 3 novembre dernier avait de quoi interpeller. Le centre de don du sang du CHT y alertait : "STOCK NIVEAU CRITIQUE - GROUPE O-". Pas de quoi être alarmiste pour autant rassure le Docteur Laure Philippe. "On a encore de quoi fournir en cas d'urgence mais il faut reconstituer le stock pour avoir de la marge. On a envoyé des sms aux donneurs réguliers pour qu'ils viennent. Une dizaine de personnes peut suffire".

Une ruée vers le centre de don du sang, à l'entrée de la ville de Nouméa, pourrait même être contre-productive. "Il y a déjà parfois une heure d'attente pour les donneurs car nous sommes en sous-effectif, indique le Dr Philippe. On ne pourrait pas absorber un afflux massif ponctuel de patients".

Alerter à l'approche des vacances

Comme à chaque fois, le centre du don du sang appelle donc plutôt les calédoniens à venir régulièrement afin de garantir des stocks constants. Et encore plus alors que la fin de l'année scolaire et les grandes vacances pointent le bout de leur nez. Comme l'explique la médecin, "pendant les vacances, beaucoup de donneurs potentiels quittent le territoire. Il est donc important de faire des réserves avant pour ne pas être pris de cours sur cette période".

Avant de vous envoler pour la Métropole ou la Goldcoast, quelque soit votre groupe sanguin, passez donc au Centre de don du sang. Il se trouve au pied des tours Pacific Arcade, à l'entrée de Nouméa. L'établissement est ouvert du lundi au jeudi de 7h15 à 14h, et le vendredi de 7h15 à 12h. Vous pouvez même prendre rendez-vous en appelant le 055.100 ou en ligne ici