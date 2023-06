Edition spéciale ce soir à 19h30 avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

Après un déplacement de quatre jours en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel, le ministre Darmanin s'entretient avec les médias locaux dans les studios de NC la 1ère, ce dimanche 4 juin. Une édition spéciale à suivre à partir de 19h30.

NC la 1ère •

Bilan de l'Accord de Nouméa, audit de la décolonisation, réunions politiques bilatérales ainsi que des séquences axées sur l'économie et l'environnement : autant d'étapes qui ont ponctué la visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie. Au terme d'un déplacement de quatre jours, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en tire le premier bilan dans les studios de NC la 1ère, ce dimanche 4 juin. Une édition spéciale à suivre à partir de 19h30, durant laquelle il sera interviewé par notre journaliste Thérèse Waïa ainsi qu'Elise Washetine, pour Caledonia, et Elizabeth Nouar, pour Radio Rythme bleu.