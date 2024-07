Émeutes en Nouvelle-Calédonie. Trois véhicules incendiés au centre hospitalier Albert Bousquet, à Nouméa et le presbytère de Saint-Louis en proie aux flammes cette nuit

Cette nuit, une nouvelle fois, des exactions ont été commises. Au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de Nouméa, trois voitures sont parties dans les flammes, le presbytère de Saint-Louis également.

Trois véhicules de service du CHS Albert Bousquet ont été incendiés dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le parking de l'établissement, à Nouville, à Nouméa. Il s'agit d'un minibus de 9 places, un véhicule léger de 5 places et un véhicule de transport. "La destruction de ces véhicules, essentiels pour le transport des patients et le bon fonctionnement des services hospitaliers, ajoute une pression supplémentaire sur notre organisation déjà mise à rude épreuve par la situation actuelle", indique un communiqué du CHS, du 12 juillet. "Nous tenons à rappeler que les hôpitaux et leurs infrastructures sont des sanctuaires dédiés à la santé et au bien-être de la population."

Exactions à Saint-Louis

Le presbytère de Saint Louis, au Mont-Dore a également été incendié cette nuit. Une information confirmée par la mairie du Mont-Dore. Pour le moment on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Il y a trois jours, c'est la maison des sœurs, juste à côté qui avait été la proie des flammes.

Pour rappel, un homme a été tué par un gendarme du GIGN, à la mission de Saint-Louis, mercredi, dans le cadre d’une opération qui faisait suite au délogement des sœurs par les émeutiers. L'homme, dont on sait qu'il s'agit de Rock Victorin Wamytan dit "Banane", a été "atteint mortellement vers 11h30, écrivait le procureur de la République mercredi, par un tir de riposte d’un gendarme du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, à proximité de l’église de Saint-Louis."

